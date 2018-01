Facebook: Joven llevó serenata a su ex para pedirle perdón, pero nunca imaginó lo que pasaría [VIDEO]

No imaginó lo que pasaría. Un joven acudió a las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca para sorprender a su ex enamorada. Al parecer, para pedirle perdón por motivos que se desconocen.



En un video publicado por la página de Facebook Altavista Corp se puede ver que el joven llega con un ramo de rosas y acompañado de mariachis.



En otro ángulo, un gran número de estudiantes observa con atención la escena, y no duda en registrar los detalles con sus teléfonos celulares.



En tanto, los mariachis entonan 'Si nos dejan', el tema escrito por José Alfredo Jimenéz, pero que hiciera conocido el cantante mexicano Luis Miguel.



En las imágenes subidas a Facebook, el joven sube las escaleras para reunirse con su ex enamorada, y pedirle perdón.La saluda y le entrega las rosas, pero la joven ni se inmuta. Luce muy seria y hasta incómoda.



Tras varios minutos de conversación, los jóvenes bajan las escaleras, y se despiden con un beso en la mejilla. Ella se va con las rosas y él regresa con los mariachis.



¿Lo perdonó? Todo indica que no fue así. Finalmente, los jóvenes toman caminos distintos en medio de los aplausos y gritos de sus compañeros.



En Facebook, las reacciones no se hicieron esperar. "No te preocupes amigo, se quedó con las rosas, esos significa algo, tienes que insistir. Se ve que la quieres, sigue intentando. Deja que se calme un poco, buena suerte. Siempre con respeto" o "Algo muy fuerte le habrá hecho. A veces los actos dicen más que las palabras. Cuando una mujer dice no no hay cosa que la haga cambiar de opinión. Una perdona pero todo cansa" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.