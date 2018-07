Facebook viral: Hombre desesperado se sube a antena telefónica para pedir que le dejen ver a su hijo autista | VIDEO

Un joven padre de familia subió hasta lo alto de una antena de telefonía en San Isidro y con cartel en mano pedía que la madre de su hijo autista lo deje ver, pues hace tres meses no sabe dónde está. La foto del angustiado hombre se hizo rápidamente viral en Facebook , donde varios usuarios pidieron a Jesenia Rivera, responder al mensaje del desesperado padre.



De acuerdo a Paul , hace tres meses no ve a su hijo autista y denunció que su madre lo tenía abandonado mientras él trabajaba y, al parecer la mujer viajó a Argentina con su niño y no sabe cómo dar con él.

La desesperación del hombre hizo que subiera a esta antena con un cartel que decía: "Yesenia Rivera quiero ver a mi hijo. Basta de esta injusticia" .

Padre de familia desesperado pidió ver a su hijo frente a ATV.

El hombre permaneció en lo alto de la antena por cerca de una hora y se necesitó de la Policía Nacional y los bomberos para poder bajar al padre de familia que en todo momento pidió que le dejen ver a su hijo.