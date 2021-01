MOMENTO CRÍTICO. Pacientes del hospital Cayetano Heredia reportan que el centro de Salud ya no cuenta con puntos de oxigenación. Pese a la grave situación que afrontan miles de familia por la enfermedad del Coronavirus, el personal de salud no puede recibirlos por la falta de oxígeno.

En la puerta 3 del hospital Cayetano Heredia, implementada para casos de Coronavirus, ya no se recibe a pacientes por la falta de puntos de oxigenación. “No se les está permitiendo el ingreso, se les pide una prueba para medir el nivel de saturación, pero rebotan, no están ingresando”, menciona el reportero de Canal N.

Además, la situación continúa agravándose porque incluso están desalojando pacientes. Es el caso de un señor que se acercó al hospital para recibir información sobre su padre, sin embargo, el personal de salud le dijo que ya no iba a poder permanecer en el centro de salud por la falta de oxígeno.

El señor se encuentra bastante afectada porque su padre es un hombre de 83 años con todos los síntomas fuertes del Coronavirus. Tras el anuncio de la segunda ola, se vuelve a repetir el escenario de la falta de oxígeno que se vivió en la primera etapa de la pandemia.

Reportan falta de oxígeno para pacientes COVID-19 en hospital Cayetano Heredia-TROME