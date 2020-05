El congresista de Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, indicó que ninguno de los legisladores de su agrupación votó a favor de otorgar el voto de confianza al Gabinete de Ministros liderado por Vicente Zeballos, debido a que el Gobierno ha defendido los intereses las grandes empresas en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

“No le podemos dar el voto de confianza a un Gabinete que no se adecua a los interés de los trabajadores. Explicamos en el debate que no merece nuestra confianza quienes subvencionan a la gran empresa y a las familias solo dan bonos incompletos. Por eso es que no podemos dar el voto de confianza”, manifestó en Canal N.

Cabe indicar que siete de los ochos integrantes del FA votaron en contra de dar la confianza, mientras que la legisladora Rocío Silva Santiesteban votó en abstención.

Tras un debate de más de 12 horas, el pleno del Congreso otorgó la confianza solicitada por el Gabinete Ministerial encabezado por Vicente Zeballos. A favor votaron 89 parlamentarios, cuatro se abstuvieron y 35 emitieron sus votos en contra.

Fernández Chacón aseveró que el actual modelo económico no ha conseguido sus objetivos pues una parte importante de la población atraviesa una situación crítica debido al estado de emergencia.

“El actual modelo [económico] ha fracasado. Como es posible que hayamos tenido 20 años de crecimiento económico y que luego de 15 días de estado de emergencia tengamos crisis alimentaria, haya que dar bonos y los ancianos se mueran por falta de atención”, agregó.

Cabe indicar que una vez realizada la votación, el titular del Parlamento, Manuel Merino, remitió el oficio al presidente de la República, Martín Vizcarra, notificando que se le otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial.