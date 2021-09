Uno de los deportes que enseña a no rendirse, a planificar y tomar decisiones correctas ante retos continuos hasta lograr dar ‘jaque mate’ es el ajedrez. Esta disciplina estimula la mente y en ella el Perú tiene talentos de talla internacional, como lo es Fiorella Contreras Huamán, escolar que acaba de coronarse tetracampeona panamericana de ajedrez.

Fiorella ha logrado campeonar también en los Panamericanos de la Juventud en México 2014, Costa Rica 2017, Ecuador 2019. Ahora, a sus 14 años de edad, acaba de ganar la medalla de oro en el Festival Panamericano de la Juventud 2021, en la categoría Sub-18 femenina, es decir, compitió con ajedrecistas de mayor edad que ella.

Trome conversó con Fiorella Contreras, peruana que ha logrado nueva medalla en un torneo panamericano de ajedrez. (Isabel Medina / Trome)

“Sentí que debía retarme a más y felizmente salió bien. El ajedrez no tiene nada de aburrido, es mi pasión desde que tenía cuatro años, aunque también juego básquet y fútbol y me gusta el diseño de modas”, dijo Fiorella a Trome.

Ella vive en El Agustino, con sus dos hermanitos y sus padres, Juan Pablo Contreras y Verónica Huamán, quienes sacan adelante a su familia con su trabajo de electricista y ama de casa..

Trome conversó con Fiorella Contreras, peruana tetracampeona de ajedrez. En la foto: con sus padres y hermanitos. (Isabel Medina / Trome)

CONCENTRARSE Y NO RENDIRSE

Fío, como la llaman de cariño, está en tercero de secundaria, estudia en el Colegio Saco Oliveros y entre sus méritos también está el haber sido la campeona mundial de ajedrez más joven de la historia del Perú (a los 7 años de edad, obtuvo la medalla de oro en el Mundial de Brasil 2014).

Para perfeccionar su habilidad, practica de tres a cinco horas, y cuenta que la pandemia también significó un desafío en su preparación. “No es lo mismo ver el tablero de forma digital, pero con los entrenadores todos los que practicamos este deporte nos hemos adaptado”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia de la concentración y de ser persistente en los objetivos. “Hay que estar atentos hasta el último y tomar decisiones correctas. Un descuido y puedes perder la partida o u ligero error y se la puedes voltear al rival y ganársela, aseguró Fiorella.

Con el nuevo triunfo el nivel alcanzado por Fiorella en ajedrez es el de Maestra Internacional y buscará formalizarlo. Tiene entre sus metas ser Gran Maestra (para lo cual tendrá que cumplir algunas normas y sumar puntos en otros torneos) y clasificar a los Juegos Olímpicos de 2022.

SEPA QUE:

*En este Panamericano compitieron Brasil, Chile, Estados Unidos, El Salvador, México, República Dominicana, Bolivia, Panamá, entre otros países.

*Perú ganó en total 4 medallas de oro en ese torneo, con las campeonas: Safris Valenzuela (categoría Sub 6), Ghaydaa Mandujano (categoría Sub 8), Fabiana Gómez (categoría Sub 10) y Fiorella Contreras (categoría Sub 18).

*En el ajedrez, Fiorella se inspira con deportistas como la húngara Judit Polgár y la china Hou Yifan.

*”Mi partida de mayor duración en un torneo fue un Sudamericano en el Perú, en el año 2018, que duro 5 horas y media”, detalló Fiorella a Trome.

*En el colegio, los cursos que más le agradan son Personal Social, Biología y Comunicación.

*También gusta de la música y en cuanto a comida le encantan el cebiche y los chicharrones. (Isabel Medina)

