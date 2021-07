La presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, rechazó tajantemente las imputaciones que pesan sobre ella por presuntas compras irregulares de tomógrafos y lentes contra salpicaduras, en el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19.

“Categóricamente señalo que siempre he actuado de manera responsable, comprometida. Rechazo tajantemente las afirmaciones que se han hecho al respecto. Cada vez que han solicitado información la hemos entregado. Estamos dispuestos a colaborar”, aseguró en entrevista a RPP Noticias.

Asimismo, Molinelli expresó su indignación por los calificativos que se han utilizado en el marco de la investigación preliminar. “Rechazo tajantemente calificativos que violan la presunción de inocencia. Para la justicia parece que este principio no existiese sobre todo si se considera que son diligencias preliminares. Quién nos devuelve luego nuestra dignidad”, sostuvo.

En otro momento, la presidenta ejecutiva de EsSalud se refirió a las compras directas que su cartera realizó en medio de la pandemia.

“Toda compra directa de emergencia debe ser firmada por el titular del pliego. Incluso si Contraloría, Fiscalía, el Poder Judicial comprara mascarillas, gel, cualquier equipo o dispositivo dentro del contexto de la emergencia, es el titular del pliego quien está obligado a formalizar y regularizar una compra”, precisó.

“El titular del pliego no asume la responsabilidad sobre la compra. En una epidemia universal en todos los países del mundo asume riesgos. Uno tiene que poner su firma y dar la cara porque hay que tomar decisiones sin tener miedo porque la gente se está muriendo. A nadie le gusta firmar algo y hacerse responsable. Lo hacemos por el compromiso con el país y para salvar a las personas que viven y sufren en medio de esta emergencia”, añadió.

Por último, Molinelli manifestó que le hubiera “encantado que la llamen para pedir información” respecto al caso antes de “humillarla”.

“Imagínate una carrera intachable, reconocida por diferentes personas, por diferentes tiendas políticas, periodistas, personas en general que siempre se refieren a mi y creo haber hecho un trabajo impecable durante la pandemia sacrificando mi vida, la vida de mi familia. He demostrado valentía, trabajo esforzado dedicado permanentemente y sin descanso al servicio del país”, aseveró.

“Lo que me resulta sospechoso es que justo en el cambio de gobierno, espero que no se trate de una cacería de brujas, se realice este allanamiento. Cuál es el mensaje que estamos dando. Podrían haber hecho el allanamiento antes o después y me hubiera gustado aún más que me llamen previamente sobre la información y no me humillen de esa manera. Siempre he dado la cara”, puntualizó.

Club de las Farmacéuticas

Fiorella Molinelli, junto a otras 13 personas, son investigadas por presuntamente integrar la organización criminal denominada El Club de las Farmacéuticas. Entre las personas involucradas figuran funcionarios de la entidad y representantes de empresas privadas.

Según la Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esta organización criminal estaría liderada por Fiorella Molinelli Aristondo.