Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha sido coronado como el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Su fortuna se encuentra calculada en 90 billones de dólares y ha destronado al fundador de Microsoft, Bill Gates.

Sin embargo, Jeff Bezos no siempre gozó de riqueza. Él es hijo de una madre adolescente y un padre con problemas con el alcohol. Con solo 16 años, su madre se divorció de su padre, que tenía 18 años en ese entonces.

Más adelante, la madre de Jeff Bezos, nacido como Jeffrey Preston Jorgensen, se volvió a casa con el cubano Miguel Bezos, que había emigrado a Miami y apenas podía hablar inglés. El cubano adoptó a Jeff y le dio su apellido.

Una de sus biografías apuntan a este punto en su vida como el crucial para desarrollar su obsesión con el éxito. "Por supuesto, no se puede asegurar que las inusuales circunstancias de su nacimiento ayudaran a formar la mezcla de inteligencia, ambición e incansable necesidad de probarse a él mismo. Otros dos íconos de la tecnología, Steve Jobs y Larry Ellison, fueron adoptados también", se lee como teoría en una de sus biografías.



En el colegio, Jeff Bezos fue un estudiante estrella. El magnate fue aceptado sin problemas en Princeton. Años más tarde, cuando se encontraba trabajando en finanzas en Nueva York, tuvo la idea de crear Amazon.

"Me enteré que el uso de webs estaba creciendo 2300% al año. Nunca había visto o escuchado de algo que creciera tan rápido y la idea de construir un sitio web que tuviera un catálogo de millones de libros, algo que es imposible en el mundo físico, me emocionaba", expresó Jeff Bezos.



"Le dije a mi esposa MacKenzie que quería renunciar a mi trabajo y hacer esta locura que probablemente no funcionaría, ya que la mayoría de startups no funcionan, y que no estaba seguro que pasaría después", contó Jeff Bezos, quien solo llevaba casado un año.



Su esposa le brindó todo su apoyo y lo animó a seguir sus sueños. Desde pequeño, Jeff Bezos quería ser un inventor, por lo que la noticia no sorprendió a su esposa. Por el contrario, la emocionó. Solo faltaba que Bezos terminara de convencerse a él mismo.

El resto es historia. Jeff Bezos ahora es dueño de una de las compañías de de comercio electrónico más grande del mundo. Además, el magnate posee acciones en Twitter, es dueño del Washington Post y Twitch, entre otros.

Jeff Bezos

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.