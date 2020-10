La llegada del coronavirus trajo consigo que muchas personas se quedan sin trabajo, una de ellas fue la fotógrafa y administradora, Taryn Trucios Kleiman (41), pero en vez de lamentarse por lo sucedido, decidió emprender en el rubro de las poleras personalizadas sacándole provecho a su talento por el dibujo.

¿Cómo se te ocurrió este negocio?

Fue en agosto, soy producto de la pandemia. Yo trabajaba en una multinacional francesa y por la situación era difícil conseguir trabajo. Así que pensé en qué podía emprender. Un día hice un dibujo y lo subí a mis redes, a varias personas le gustó y me escribían para decirme que querían mi dibujo.

Y ahí decidiste iniciar con tu emprendimiento…

Así es. Pensé en dónde podía plasmar mis dibujos y que sea rentable. Decidí que sea en ropa, porque siempre compramos polos y poleras. Pero, quería que será diferente y por eso elegí colores vivos para alegrar el invierno.

¿Siempre has dibujado?

Sí, pero lo hacía en reuniones. Mis amigos me decían que los dibujara y lo hacía, pero todo quedaba ahí.

¿Tú misma estampas los polos?

Al principio tenía un proveedor, pero no era de la calidad que yo buscaba e incluso me cambiaban los diseños. Así que llevé un curso de estampado y me compré mis máquinas y yo misma realizo todo el proceso.

¿Solo ofreces colores alegres?

Sí, porque si vendo en negro es perder la esencia de la marca. Los que más salen son el rojo, anaranjado, amarillo y verde.

¿Necesita algún cuidado especial tu producto?

Ofrezco una prenda de buena calidad y con buen estampado, que te durará toda la vida si lo cuidas correctamente.

¿En qué tallas ofreces?

Desde la S hasta la XL. Solo vende para adultos.

¿Puedes dibujar todo lo que te pidan?

Si son series, personas y animales sí. Lo que no retrato son caricaturas porque estaría interviniendo el dibujo de otra persona. Además, mis ilustraciones tienen una característica especial, y es que no tienen cara ni cabeza.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Instagram, como @taryntrucios y en la página web: www.taryn.pe. Hacemos envío a nivel nacional.