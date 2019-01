Four Loko: La bebida que puede provocar la muerte y por qué no deberías tomarla  | VIDEO

Four Loko, una bebida alcohólica, que ha sido objeto de polémica en otros países ya se comercializa en Perú. En otras regiones ha sido llamado 'el licor para perder la virginidad', 'cocaína líquida' o 'coma etílico en una lata' que puede provocar la muerte en los jóvenes.



Esta bebida se encuentra de moda entre los jóvenes de China, México, Guatemala y otros países, por su poderoso efecto. Four Loko contiene un 12% de alcohol y equivale a tomar 4.7 botellas de cerveza.



El alto índice de alcohol de Four Loko, sumado a la taurina, cafeína y otros estimulantes puede generar inhibición. Por ello ha sido prohibido en cinco estados de EE.UU.

Entrepreneur.com informó que el nombre 'Four' hace referencia a cuatro ingredientes de su 'receta secreta'. Debido a la mezcla de alcohol con cafeína, esta bebida fue reformulada en el 2010.



En China, donde Four Loko se conoció el caso de un grupo de jóvenes que perdió el conocimiento tras beber este producto y luego fueron víctimas de la delincuencia.

En Perú, Four Loko ya se comercializa y su venta se encuentra prohibida para menores de edad.



En otros países como Ecuador, Four Loko también ya ingresó al mercado y también generó controversia su comercialización.



Y mas allá de que sea la bebida para 'perder la virginidad', Four Loko provocó que sus dueños sean denunciados en Estados Unidos.



En varios países están pidiendo la prohibición de la venta de Four Loko por ser una bebida que puede provocar la muerte por la combinación de sus ingredientes, aunque sus dueños dicen que ya no contiene taurina ni cafeína.