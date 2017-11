Conoce a Francisco Valderrama, el ‘resucitador’ de pelotas de La Victoria [VIDEO y FOTOS]

Quizás el primer regalo de un niño sea una pelota. Es tal el cariño que llegan a tener por ella, que cuando se desinfla o revienta se ponen tristes pensando en que no hay solución. Pero eso no es así, ya que en La Victoria, para ser más exactos en el cruce de Bausate y Meza con José Gálvez, está la ‘Clínica de Pelotas’.



Esta es dirigida por el ‘médico pelotólogo’ Francisco Valderrama (60), quien recibió a Trome con una amable sonrisa. “Nací en Huamachuco (La Libertad), soy paisano de Christian Cueva y ya llevó 16 años dándole nueva vida a las pelotas”, manifestó.



El doctor de las pelotas

‘ES MI TODO’

Recuerda que la primera pelota que reparó fue una con la que jugaba con unos amigos en Palao (San Martín de Porres): “Primero no querían dármela, pensaban que me la llevaría. Luego accedieron y se las regresé como nueva. Ahí empezó todo”.



Don Francisco también reveló que gracias a este trabajo logró comprarse un terrenito en Zapallal (Puente Piedra), donde vive con su esposa e hijas. “Cómo no le voy a estar agradecido a la pelota, es mi amiga, mi sustento, mi bienestar, mi todo”, enfatizó.

