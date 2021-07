La tarde del último miércoles estuvo convulsionada por las protestas de diferentes colectivos simpatizantes de Fuerza Popular, quienes acudieron al Centro de Lima para exigir al presidente Francisco Sagasti que solicite una auditoría internacional sobre la segunda vuelta, que enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

La periodista Fátima Chávez del equipo de América Televisión, denunció en Canal N que tanto ella como sus compañeros fueron agredidos por miembros del grupo ‘La insurgencia’, antes conocido como ‘La resitencia’, todos seguidores del fujimorismo.

“Apareció una mujer con una polera blanca que quería que nos metamos, que nos acerquemos donde estaban ellos. Nosotros, por un tema de seguridad y por protocolos, nos mantuvimos al margen pero la señora insistía y es cuando empiezan los hechos”, narró la reportera.

“Muy cerca estaba un grupo de personas de ‘La resistencia’, ahora ‘La insurgencia’, y empiezan de la nada a agredirnos, a mí sinceramente me asustó mucho porque era un hombre muy grande sin mascarilla, a mí lo que me aterrorizaba era que estaba sin mascarilla en medio de estas marchas”, agregó sobre las imágenes donde se ve a un sujeto gritarle ‘fuera’ de manera violenta.

Fátima Chávez contó que trató de alejarse pero por el ruido sus compañeros no pudieron escuchar sus advertencias para que también se retiren del lugar. “Mi camarógrano no pudo escuchar la indicación para poder alejarnos, entonces, yo retorno para llevármelos y es ahí que ellos me persiguen. No me dejaban acercarme a mi equipo, ellos también fueron rodeados, nos perseguían”, aseguró.

Cabe indicar que efectivos policiales replegaron a los manifestantes que intentaron derribar las vallas de seguridad de la alameda Chabuca Granda con bombas lacrimógenas.

MINISTRO UGARTE TAMBIÉN DENUNCIA AGRESIÓN

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, también denunció que simpatizantes de Fuerza Popular violentaron su vehículo cuando iba por la cuadra uno de la avenida Tacna. Según su testimonio, apalearon el carro cuando se dirigía a Palacio de Gobierno. En ese sentido, aseguró que la violencia no tiene ninguna justificación.,

KEIKO RECHAZA VIOLENCIA

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó los hechos de violencia perpetrados por seguidores de su partido contra dos ministros, periodistas y locales públicos y privados durante una marcha este miércoles.

A través de su cuenta en Twitter, dijo esperar que se identifiquen a los responsables de los desmanes y pidió no confundir estos “actos lamentables” con las “protestas pacíficas” que se vienen realizando en todo el país tras la segunda vuelta.

“Fuerza Popular rechaza todo acto de violencia que se haya realizado el día de hoy contra miembros de la prensa, la propiedad privada y el automóvil del Ministro de Salud. Rechazo esas actitudes y las condeno públicamente esperando se identifique a los responsables”, expresó.

“No se debe confundir estos actos lamentables con las protestas pacíficas que miles de ciudadanos vienen realizando en todo el país. Invocamos a nuestros militantes y simpatizantes a no acudir a convocatorias que tienen un objetivo muy diferente a la defensa de la democracia”, agregó.