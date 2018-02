Funko Pop: La fiebre coleccionista de los 'muñequitos cabezones' en Perú [VIDEO y FOTOS]

Las figuras de acción son toda una fiebre mundial a pesar de tener muchos detractores. "Los muñequitos son para niños", "¡Debes de crecer!", "¿No tuviste infancia?", son algunos comentarios que se pueden escuchar cuando alguien ve a una persona mayor coleccionar figuras de acción o "muñequitos".



El coleccionismo de figuras de acción es un negocio redondo en miles de países. Las empresa encontraron un nicho de mercado bastante grande apelando a la nostalgia de millones de adultos que crecieron sin tener esos "muñequitos" soñados y añorados en la niñez.



Pero lo marca Funko Pop es una de las que más está marcando a todo el planeta. La marca Funko tiene licencias de películas, series, animes y mucho más. Se cuenta que el primer funko se vendió en una convención en un blister. Dicho Funko fue de Linterna Verde y en la actualidad puede costar al rededor de 20 mil dólares.



Funko Pop

En el Perú



Perú no es ajeno a este fenónemo mundial. Ya hace unos años el coleccionismo de los Funkos llegó al Perú por la puerta grande. Funkos exclusivos y los tan deseados "Chase'' son los más buscados por todos los fanáticos del coleccionismo.



Trome.pe conversó con Carlos Rojas, dueño de la tienda online Fisgon Store, y nos cuenta un poco de la nueva fiebre que reúne más adeptos día con día.



¿Cómo nace Fisgon Store?



La tienda nace por la necesidad que tienen muchos coleccionistas por adquirir coleccionables como: figuras de acción, películas, y más artículos relacionados con el tema geek o friki.



¿Por qué venden Funkos?



El tema del Funko es un fenómeno en todo el mundo. Perú aún está en pañales en cuanto al tema. Lo bueno es que Funko tiene muchas franquicias a la mano y reúne a una gran cantidad de coleccionistas de figuras, películas, anime, series de televisión. Como tienda, es una buena inversión porque su costo es cómodo y se pueden traer a buen precio para los coleccionistas.



¿En qué Funkos se enfocan?



Fisgon Store trae todo los Funkos pero nos especializamos en traer los más complicados. De traer esas 'joyitas' que coronan toda colección. Por ejemplo, la fiebre por It's hizo que los Funkos de esa película se vendieran como pan caliente. Trajimos varios y se vendieron rapidísimo.



¿Qué es lo bueno de los Funkos?



Primero que no ocupan espacio y el precio. Los que compran son coleccionistas y gente que busca un regalo para esa persona especial. Hay Funkos para todos los gustos y necesidades. Es un buen regalo para compartir con la enamorada, amigos o persona especial.



¿Cuál es la meta de la tienda?



Lo que aspira todo tienda especializada en Funko Pop es tener un Funko exclusivo de la tienda. Esa es nuestra meta y lo que deseamos alcanzar en un tiempo.



Lo que buscamos en Fisgon Store es poder ayudar a otras personas. Siempre hay una ganancia pero lo que se busca es poder ayudar a más personas y que se generen sus propios.



El equipo está conformado por gente que sabe muy bien que el fin de la tienda es ayudar a los coleccionistas y también poder ayudar a personas con habilidades especiales. Entre la nuestro staff hay un chico que tiene síndrome de Tourette y vende y gana su dinero.



La tienda Fisgon Store es una de las pocas que se especializa en Funko Pop y busca ayudar a más personas para que puedan tener ganar un dinero extra y poder ayudar a personas con alguna habilidad especial.