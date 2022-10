Ana Jara, la exministra de la Mujer, dio sus impresiones sobre el polémico caso de Gabriela Sevilla, la joven reportada como desaparecida el pasado miércoles 19 de octubre mientras estaba en presunto estado de gestación, algo que el Ministerio del Interior, con exámenes del médico legista, ha negado.

En ese sentido, Jara criticó al ministro del Interior por asegurar que la joven de 30 años no estaba embarazada. “Me parece un tratamiento pésimo el que le ha dado el ministro del Interior a este tema porque estamos hablando de la dignidad humana, estamos hablando de un caso muy sensible que ha conmocionado a la opinión pública”, acotó en declaraciones para Tv Perú.

En ese sentido, pidió más prudencia a las autoridades encargadas del caso. “Había que tocar esto con mucha prudencia y esperar a las comunicaciones oficiales, no al paso, no es como leer una noticia donde estás dando la hora”, indicó.

Ana Jara esperó que el ministro Huerta se corrija luego de emitir estas declaraciones. “Estamos hablando de una persona que esta pasando por una crisis emocional a la que hay que asistir, no hay que verla de otra forma. Es una persona en un estado vulnerable”, aseveró.

Finalmente, la exministra de la Mujer pidió no desligitimar la lucha por la búsqueda de personas desaparecidas. “Lamentablemente, muchos conservadores machistas y familias patriarcales en el Perú están tomando este tema de Gabriela Sevilla para escandalizar el hecho de que no hay que tomar en cuenta cuando una mujer pide auxilio o señala estar en estado de vulnerabilidad. Uno siempre tiene que acudir en ayuda de estas potenciales víctimas”, acotó.

GABRIELA SEVILLA ROMPE SU SILENCIO

Gabriela Sevilla rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego y estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada.

“Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada... gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí”, dijo entre lágrimas.

Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. “Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, acotó.

Por otro lado, indicó que al momento de dar a luz, no escuchó a su bebita. “Cuando nació no la escuché llorar pero tengo esperanza que sí esté viva”, dijo Gabriela Sevilla, además de acotar que se hizo cinco ecografías durante su proceso de gestación. “Escuché sus latidos”, agregó.

Finalmente, aseguró que quiere pensar que los resultados del médico legista son un error. “No quiero pensar que están tramando algo detrás, quiero pensar que es un error, falta esclarecer los exámenes, siento que me drograron con algo, no sé” , agregó entre lágrimas.

