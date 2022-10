Gabriela Sevilla, quien es acusada de no estar embarazada, fue citada por La Dirección Contra la Trata de Personas de la DIRINCRI para este sábado 22 de octubre de 2022 a las 10.00 a.m.

LEE TAMBIÉN: Gabriela Sevilla trunca investigaciones al no abrirle la puerta de su casa a peritos de criminalística

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional del Perú indicó que realiza las investigaciones para aclarar la desaparición de Sevilla y su aparición 36 horas después.

“La Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas DIRINCRI PNP, viene realizando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con los representantes del Ministerio Público”, informó la Policía.

La PNP también se comprometió en brindar apoyo y tutela a Sevilla y su familia, frente a los confusos hechos vistos hasta la fecha: “La Policía Nacional del Perú está firmemente comprometida en la seguridad y garantía a la ciudadanía; siempre consciente del rol fundamental que desempeña y en defensa de la sociedad y del Estado”.

Gabriela Sevilla asegura que dio a luz tras ser dopada: “Desperté y pujé hasta que mi hija nació y no lloraba”

La declaración de la mujer, expuesta por Perú 21, señala que solo recuerda cuando el conductor tomó una ruta diferente camino a la clínica, asegurándole que era un atajo, y que despertó minutos después dando a luz.

“Luego de ello yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, sostuvo. Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba . Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, explicó.

Tras este suceso, la mujer habría acudido a una vivienda de su familiar en Villa María del Triunfo, desde donde llamó a sus padres para pedir ayuda y ser auxiliada al Hospital Militar.

TE PUEDE INTERESAR: