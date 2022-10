Magaly Medina reveló, este viernes, información inédita sobre el polémico caso de Gabriela Sevilla, la joven que fue reportada como desaparecida en supuesto estado de gestación el miércoles 19 de octubre, aunque luego, cuando apareció, el ministro del Interior negó que haya estado embarazada, basado en exámenes del médico legista.

La urraca aseguró que su producción tuvo acceso, gracias a sus fieles urracos, a las visitas de la mujer a la clínica donde se atendía, que esta tarde emitió un pronunciamiento donde acotaban que respetarán la privacidad de su cliente y no darían información sobre su tratamiento.

“Me han enviado las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología, pero en ninguna es por embarazo”, dijo Magaly Medina antes que su producción sacara imágenes de los documentos. “No, no me las saques porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacidad y no quiero violar ninguna ley. La clínica ha dicho que va guardar la privacía de sus clientes... supongo que si un juez se los pide, se los van a dar”, dijo la periodista.

Según comentó, lo que vio en estos informes es que Gabriela Sevilla nunca iba a sus controles de embarazo. “Ella pedía controles de prueba de embarazo pero las cancelaba o nunca llegaba o que iba y ponía papanicolau, cosas así. He visto fichas de esa clínica del mes de julio, cuando se supone que ella ya estaba embarazada”, indicó Magaly Medina.

Urraca indicó que sus seguidores le mandaron informes de la clínica donde supuestamente se atendía Gabriela Sevilla durante su presunto embarazo.

GABRIELA SEVILLA SE ENFRENTA A MÉDICOS

Magaly Medina usó los primeros minutos de su programa para referirse al polémico caso de Gabriela Sevilla. La urraca dejó sentada su posición y aseguró que cree que la joven de 30 años nunca estuvo embarazada y que más bien sufre de un transtorno mental.

Asimismo, la conductora de Magaly Tv La Firme difundió imágenes exclusivas de la mujer en el Hospital Militar, hasta donde llegó luego de supuestamente aparecer en Villa María del Triunfo. “Ella no quiso colaborar con los exámenes que le estaban practicando, solamente se dejó tomar muestras de sangre”, dijo la pelirroja.

En el video grabado dentro de nosocomio, se observa a Gabriela Sevilla enfrentándose con los médicos porque no quería practicarse más análisis. “Me han uasado practicamente y mira, tanto así y yo no soy un objeto de práctica, yo no me quería quedar ni un segundo, yo no pedí que me traigan acá, iba venir en otro momento”, dijo la joven de 30 años.

Magaly medina se indignó con la actitud de la mujer y hasta la calificó de agresiva. “Se quiere ir, está furiosa, alterada, parada, muy bien, bien puesta, no parece ser una parturienta en ese momento. Ella parece increpándole a los médicos con una actitud bastante agresiva, tiene aún en sus manos las gasas que le pusieron después de haberle hecho los exámenes. Ella quizá pensaba que esos exámenes no iban a determinar nada”, acotó la urraca.

