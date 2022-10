El caso de Gabriela Sevilla sigue dando de que hablar y cada vez salen más detalles sobre el ‘engaño’ de la mujer de 30 años. Ramiro Gálvez, ‘padre’ de su supuesta hija, declaró el pasado 20 de octubre ante la Dirincri y reveló que ya tenía sospechas porque varios detalles.

Según expresó, Gabriela Sevilla y él no dormían juntos. “Cuando Ramiro vino aquí a declarar a la Policía el jueves contó cómo era su relación con Gabriela. No dormían juntos, ella guardaba su distancia, no dejaba que le toque mucho la panza”, relata una fuente de la Dirincri a La República.

Además, se detalla que Ramiro Gálvez se quebró durante la diligencia debido a que fue descubriendo que todo había sido una “mentira”.

“Entonces parece que ha ido atando cabos con la Policía y dice que comenzó a llorar, estuvo hecho un mar de lágrimas adentro. Parece que ahí recién se dio cuenta de que le habían mentido con el embarazo”, indicaron.

¿QUÉ PASÓ CON GABRIELA SEVILLA?

La joven de 30 años fue reportada como desaparecida por su padre, quien detalló que había entrado en labor de parto y abordó un taxi rumbo a la Clínica Internacional para dar a luz. Luego de abordar un taxi la noche del miércoles 19 de octubre, Gabriela Sevilla tuvo el celular apagado y su familia no logró contactarla.

Se inició una cruzada, ya que las autoridades manejaron la posibilidad se trató de un caso de trata de personas; sin embargo, luego de acudir al Hospital Militar los especialistas determinaron que la joven nunca estuvo embarazada.

