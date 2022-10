Gabriela Sevilla rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego y estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada.

“Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada... gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí”, dijo entre lágrimas.

Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. “ Claro que sí estuve embarazada , desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, acotó.

Por otro lado, indicó que al momento de dar a luz, no escuchó a su bebita. “Cuando nació no la escuché llorar pero tengo esperanza que sí esté viva” , dijo Gabriela Sevilla, además de acotar que se hizo cinco ecografías durante su proceso de gestación. “Escuché sus latidos” , agregó.

Finalmente, aseguró que quiere pensar que los resultados del médico legista son un error. “No quiero pensar que están tramando algo detrás, quiero pensar que es un error, falta esclarecer los exámenes, siento que me drograron con algo, no sé” , agregó entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR

Gabriela Sevilla asegura que dio a luz tras ser dopada: “Desperté y pujé hasta que mi hija nació y no lloraba”

Informe de médico legista sobre Gabriela Sevilla: “No presenta signos de gestación ni de parto reciente”

Gabriela Sevilla estaba separada de su pareja antes de estar embarazada, según testimonio de su padre