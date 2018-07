Hace unas semanas, Piero Gaitán García, hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro , fue recluido en el penal Miguel Castro Castro, por estar implicado en el caso de una violación a una anfitriona de 26 años. Ante esto, según el Popular los resultados del examen espermatologico, que le practicaron a Gaitán Castro el pasado 14 de junio, arrojaron negativo.



A través de las redes sociales, el popular publicó el examen del médico legista que le practicaron a Piero Gaitán . El documento señala que el joven no sufrió ningún rasguño o lesión en el cuerpo luego de haber sido detenido.

En caso de la joven anfitriona, el examen arroja que la mujer no consumió algún tipo de droga o estufaciente que la pudiera hacer perder el conocimiento.

En el programa Día D, la joven que denunció a Piero Gaitán rompió su silencio pidió que el actor Javier Dulzaides y el arquitecto Diego Núñez, a quien acusa de complicidad, deberían tener la misma pena que el hijo de Rodolfo Gaitán Castro.

Según mencionó la joven en la entrevista, los tres amigos se pusieron en la cola para pagar algún producto, pero nunca compraron nada, solo la observaban, tal y como se visualiza en las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

"Yo me encontraba en estado de ebriedad, pero 'no al extremo de caerme'. No recuerdo mucho lo que sucedió aquella noche", detalló la agraviada.



Los hechos siguen siendo investigados por las autoridades, pero hasta el momento el actor Javier Dulzaides no se ha presentado a la justicia para rendir sus declaraciones.