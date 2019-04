George Forsyth: "Amenazas en mi contra están más agresivas". 

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, comentó que las amenazas en su contra son ahora más agresivas y agradeció a la Policía Nacional por el apoyo que recibe la municipalidad para enfrentar la delincuencia.

“ Las amenazas van a ser constantes. Ya sabía qué era en lo que me estaba metiendo, están más agresivas de lo esperado, pero no podemos dejar que la delincuencia avance, somos autoridades para poner el pecho”, comentó en “Canal N”.

De otro lado, agradeció a los alcaldes que lo están apoyando en su trabajo contra los ambulantes informales, extorsionadores y delincuentes.

“ Tengo que agradecer a muchos alcaldes que están apoyando. Saben que no es una lucha de uno, no hay por qué sentir celos. Hoy estoy en San Juan de Lurigancho, porque no vivo en una isla, sino en un país en donde tenemos que trabajar en conjunto”, aseveró.

El alcalde dio tales declaraciones durante una campaña contra la anemia en el distrito de San Juan de Lurigancho, a donde llegó para brindar su apoyo y acompañar a las autoridades de esa jurisdicción.

“ En La Victoria, el 67% de niños menores de 3 años tienen anemia. De cada dos niños, uno tiene esa enfermedad y es realmente triste la situación. La lucha tiene que ser frontal, directa y ahora mismo”, puntualizó.