Gisela Valcárcel manifestó su indignación por el caso de niña hallada calcinada en San Juan de Lurigancho

El crimen de una niña en San Juan de Lurigancho ha consternado a muchos en la sociedad y provocado que más de uno manifieste su indignación en las redes sociales. Una de ellas fue la conductora Gisela Valcárcel, quien utilizó su cuenta de Twitter para canalizar sus pensamientos.



La rubia sostuvo que las personas ya se sienten hartas de la impotencia que generan casos así. Además, Gisela Valcárcel calificó de 'buitre' al presunto asesino de la menor, César Alva Mendoza, el cual fue detenido en Ica por la Policía.



"¡César Augusto Alva, un buitre, el peor animal suelto en las calles! Una niña muerta y mujeres violadas, víctimas de este malvado y de la injusticia. No hay derecho. Estamos hartos de sentirnos impotentes", escribió Gisela Valcárcel en Twitter.



Los usuarios que siguen al exvedette no tardaron en darle su respaldo, retuiteando el mensaje y marcándolo con un like. "Ojo, tenía antecedentes policiales por violación, ¿qué hace en las calles?... Malas autoridades... Desprotegidas por completo", comentó una usuaria el tuit de Gisela Valcárcel.



Hay que mencionar que César Alva Mendoza ya fue trasladado a Lima y habría confesado que mató a la menor en su declaración ante los detectives de la Policía.



#CesarAugustoAlva un buitre el peor animal suelto en las calles ! Una niña muerta y mujeres violadas víctimas de este malvado y de la injusticia ! No hay derecho . Estamos hartos de sentirnos impotentes ! pic.twitter.com/NufvsBwXA4 — Gisela Valcarcel (@GiselaPeru) 5 de febrero de 2018