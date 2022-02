Elsa Alvarado Horna, hermana de un ciudadano peruano en Ucrania, pidió apoyo a las autoridades diplomáticas para que nuestro compatriota con su familia puedan retornar al Perú, luego que Rusia haya lanzado la madrugada del jueves una operación militar a gran escala contra ese país.

“Mi hermano menor, vive ahí por tres meses. Él no trabaja en Ucrania, pero él vive ahí con su esposa y su hijita. He podido hablar con él en la mañana y me dice que el presidente ha dicho que se guarden, o sea que permanezcan dentro de su casa”, señaló para Canal N desde los exteriores de la Embajada de Ucrania, situada en San Isidro.

“ Él quiere salir para ir a Polonia y de Polonia tomar un vuelo a Perú porque de Kiev ya no se puede tomar vuelos ”, agregó la familiar. Elsa contó que su hermano radica en el exterior desde hace ocho años porque trabaja en un barco, y que siempre permanece tres meses en Ucrania.

Alvarado Horna contó que su hermano le relató que esta mañana realizó compras en un supermercado, pero que ahora este tipo de locales comerciales reporta un desabastecimiento de productos de primera necesidad.

“He venido acá a la Embajada [de Ucrania en Perú] para ver qué puedo hacer por mi hermano si se va a Polonia o se queda ahí. Un vuelo . Él nos decía hace unos días: ‘no se preocupen, todo está bien’, pero bueno ahora estamos tratando que salga de allá. Él no conoce a nadie. Él solo viene y se queda tres meses”, añadió Elsa.

Mujer pide ayuda para que su hermano peruano con su familia en Ucrania puedan retornar al Perú.

Números para que peruanos pidan asistencia

Nuestros compatriotas pueden contactarse a través de los siguientes medios:

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987 - Consejero Luis Gonzalo Cieza, jefe Sección Consular en Varsovia.

Teléfono Consulado Honorario en Kiev: (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) - Igor Balenko Cónsul Honorario .

. Correos Electrónicos: Varsovia: consulado@perupol.pl Kiev: peru@ln.ua