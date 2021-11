El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, señaló que, para exigir una investigación por el caso de los 20 mil dólares hallados en un baño de Palacio de Gobierno y que pertenecerían a Bruno Pacheco, el exsecretario presidencial, se debe tener “cierta autoridad moral”. Sus declaraciones se dieron luego de que Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, pidiera a la jefa de Gabinete, Mirtha Vásquez, que se pronuncie por este caso.

“Instamos a la fiscalía a que haga su trabajo. Pero aquí no han hallado a nadie repartiendo dinero en la salita del SIN, deberían exigirle a los que están al frente [Fuerza Popular] que nos digan dónde están las cuentas de Vladimiro Montesinos, deberíamos pedirles que nos diga dónde está el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”, dijo.

“Aquí no se ha invitado a fiscales para robarse los videos de la corrupción, como cuando Montesinos le cobraba cupos a los narcotraficantes. Hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país. Pedimos que se investigue, pero no se pasen de la línea. No pidan hacer lo que ustedes hacían en los 90 que es manejar el Ministerio Público”, agregó.

Bermejo

Minutos antes, Aguinaga había pedido a Vásquez que diera una explicación por el caso de Pacheco y también había exhortado al Ministerio Público a que se investigue el tema a profundidad.

“Emplazo a la premier a que responda al país qué medidas ha tomado con relación a esta situación más que lamentable, que al secretario del presidente se le halle 20 mil dólares y emplazar al Ministerio Público porque acá tenemos en el Consejo de Ministros a dos fiscales que tienen el nombre bien ganado. El día de hoy tienen que decirle al país qué medidas se han tomado”, refirió.

El hecho se produjo antes de que iniciara el debate por la ley de presupuesto del año 2022. Al respecto, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, pidió a la representación nacional que sus participaciones solo se refieran al tema presupuestal.