El empresario Guillermo Riera, quien hace casi un año, atropelló y causó la muerte de tres personas, una pareja de novios y un joven sereno, en la Costa Verde, fue sentenciado esta tarde a solo 7 años y 4 meses de prisión.



Durante la audiencia que se realizó en el penal de Lurigancho, el Primer Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, también ordenó el pago de 200 mil soles para los deudos de sus víctimas.



La condena fue considerada como incomprensible por los familiares de los fallecidos, pues el Ministerio Público solicitó 12 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, omisión de socorro y lesiones graves. "Si hubiera ayudado a mi hijo, estaría vivo, pero no, se fue, y después huyó", dijo Ana Rivera, madre del sereno atropellado.



El 5 de mayo del 2017, el empresario invadió el carril contrario, en la Costa Verde y atropelló y mató con a Jair Saldaña de la Cruz, Luis Miguel Valdez y Leslyann Acuña, mientras que Christopher Guerrero quedó gravemente herido. Todos viajaban en motos lineales.



Aprovechando la oscuridad de la noche y la falta de testigos, huyó el lugar y envió a un empleado de su empresa a autoinculparse.



Tras cometer el triple asesinato, Riera fugó hacia Estados Unidos. Sin embargo, todo se descubrió y tuvo que regresar ante su orden de captura.



Una vez acorralado por las autoridades y las evidencias, pidió disculpas a los familiares de sus víctimas, pero el daño ya estaba hecho.



Tras la lectura de la sentencia, los deudos se quedaron literamente 'sin palabras'. "Me siento mal... no lo puedo creer... nuestro abogado dirá lo que vamos a hacer", dijo una de ellos.



Por su parte, el abogado de Riera, Benji Espinoza no apeló la decisión del Poder Judicial. Riera lleva más de seis meses recluido en un penal, por lo que con los beneficios penitenciarios podría salir en tres -o menos- años.