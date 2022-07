La vestimenta del presidente Pedro Castillo aún sigue siendo comentada por algunos periodistas, como el caso de Gunter Rave, quien ironizó esta mañana sobre el atuendo del mandatario en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias. El reportero dejó en evidencia que el jefe de Estado ya no usa más su sombrero.

El comentario de Gunter inició cuando Alvina Ruiz notó que el presidente Pedro Castillo no utilizaba este 29 de julio su corbata, sin embargo, este detalle despertó la atención de su compañero, quien aseguró que no la usó tampoco en el Mensaje a la Nación.

“Nunca he llevado corbata, ayer tampoco la usó. Por lo menos ya no está con sombrero, con corbata no lo he visto. Lo que sí ha cambiado es que ahora usa terno, ya no usa estos sacos que se había copiado de Evo Morales . Son detalles fashionistas”, dijo generando las risas de Alvina Ruiz.

El periodista de América Televisión dejó en claro que los sacos, como el del expresidente de Bolivia, Evo Morales, le parecen lindos, pero no representan al Perú.

“Dejo los sombreros, los sacos con bordenos andinos que son muy lindos, pero que no pertenecían a la cultura peruana . Ahora luce más sobrio, pero para estar más sobrio, le falta la corbata. Se prestan debido a que él impuso un estilo al inicio de su gobierno, llama la atención”, puntualizó.

Pedro Castillo llega a la parada militar