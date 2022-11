Restos de sangre en el dormitorio, cabellos de una mujer, maletas, ropa femenina y una bandera mexicana fueron hallados en el interior del cuarto que habitaba el sospechoso de la desaparición de la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, el estudiante de medicina Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, en Huacho.

El jefe del Depincri Huacho, comandante PNP Elvis Baños Valverde, reveló que estas pruebas serán vitales para desbaratar hipotesis del sospechoso, quien dijo que no vivía con ella.

En las últimas horas se procedía a rociar el radiactivo luminol en la habitación que Villafuerte alquilaba cerca de la universidad José Faustino Sánchez Carrión, así como en el pasadizo para verificar si en ese departamento fue el teatro del presunto crimen.

Estás evidencias comprometen al acusado como real responsable de la desaparición y posible descuartizamientos de la mujer mexicana.

La mexicana Blanca Arellano Gutiérrez (51) conoció al joven estudiante de medicina peruano Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto (37) a través de la plataforma de juegos Fortnite.

Un equipo de peritos realizaron exámenes a los restos hallados en la playa para el comparar con la familia que llegará hoy miércoles a la ciudad de Huacho.

BOLSAS NEGRAS

De otro lado, la dueña de una bodega en el vecindario donde se hospedaba la pareja, relató a Latina que el 7 de noviembre, un día después de la desaparición de la extranjera, Juan Villafuerte llegó hasta su negocio para comprar distintos productos, entre ellos ocho bolsas negras grandes de basura.

Afirma que el estudiante no se encontraba solo, sino acompañado de un jovencito, quien aparentaba estar bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Ella recuerda que Juan Pablo preguntó si vendían comida y tras la negativa pidió unos snacks para la otra persona.

“Él estaba con un jovencito, pensaba que era su hijo. El chico estaba como medio drogado, no borracho. El señor quería darle de comer y me preguntó si tenía comida. Ambos estaban nerviosos y apurados, me pidió de todo”, precisó la vendedora.

Pagó por yape 33.80 soles por gaseosas, gatorades, snacks, cigarrillos. Eran las 6.59 de la tarde.

EL ANILLO FUE CLAVE

En tanto, el coronel PNP Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho, confirmó que el anillo que se encontró en el cuerpo hallado el último 10 de noviembre en la playa Chorrillos es similar al anillo que usaba Blanca Olivia Arellano Gutiérrez.

“Después de la homologación que se ha realizado al anillo, el perito en Lima ha determinado que hay similitud (entre) el anillo que se ha encontrado en la víctima, con el de las fotografías. Eso está confirmado”, indicó en declaraciones a la prensa.

El último jueves 10 de noviembre, un grupo de pescadores halló el torso de una mujer en un canal de regadío que da a las orillas de la playa Chorrillos. Esto, un día después de que se encontrara una cabeza y un brazo en otra playa de esta zona, que pertenecerían al cuerpo de la misma persona.

AVES CARROÑERAS

“El cuerpo está abierto por la parte de la espalda, pero no tiene nada, hueco no más, no tiene nada de órganos”, dijo uno de los pescadores.

Los trabajadores del mar vieron un comportamiento extraño de aves carroñeras en la playa cercana al puerto de Huacho y, al acercarse, encontraron una cabeza y un brazo con un anillo insertado en uno de los dedos, el cual es el accesorio que fue sometido a los peritos en Lima.

