Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, criticó a Mayra Couto por su proposición de llamar 'munda' al mundo. El parlamentario consideró a la actriz como "desquiciada" y "estúpida".

"Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, ¿por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso", escribió Mayra Couto.

Aunque Mayra Couto recibió aplausos y críticas por esta propuesta, Héctor Becerril insultó a la actriz en su cuenta de Twitter.



"Tú, Mayra, puedes decirlo como te mande tú desquiciado parecer, pero mientras Fuerza Popular esté sólida y fuerte eso no pasará, como tampoco pasará la tan promocionada 'Ideología de Género'como tampoco pasó el cambio de orden de los apellidos. ¿Está claro, queridos rojos y caviares?", respondió Héctor Becerril a Mayra Couto.

Héctor Becerril llamó "desquiciada" y "estúpida" a Mayra Couto tras su propuesta de llamar 'munda' al mundo. (Fotos: GEC) Héctor Becerril llamó "desquiciada" y "estúpida" a Mayra Couto tras su propuesta de llamar 'munda' al mundo. (Fotos: GEC)

Esa fue la primera respuesta de Héctor Becerril a Mayra Couto. Posteriormente, el parlamentario respondió a un usuario sobre este tema.



"Esto demuestra al grado de estupidez a la que han llegado quienes quieren cambiar el orden natural de las cosas", escribió Héctor Becerril.



Héctor Becerril llamó "desquiciada" y "estúpida" a Mayra Couto tras su propuesta de llamar 'munda' al mundo. (Fotos: GEC) Héctor Becerril llamó "desquiciada" y "estúpida" a Mayra Couto tras su propuesta de llamar 'munda' al mundo. (Fotos: GEC)

Por su parte, horas antes que esto sucediera, Mayra Couto también criticó que "los congresistas estén muy ocupados pensando en mis post".



"Mientras tanto... cambiando y moviendo fichas, pero tú no lo ves. Esto se acaba aquí, yo no voy a ser su cortinita de humo", agregó Mayra Couto.