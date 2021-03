Por: Oscar Torres

El candidato de Avanza País, Hernando de Soto, conversó con Trome sobre su crecimiento en las últimas encuestas, su vacunación en los Estados Unidos y confirmó que estará en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Hernando, ¿a qué crees que se debe este repunte que estás teniendo en las encuestas?

Bueno, al no salir a pelearme con nadie y dedicarme esencialmente a anunciar, elaborar en público nuestras propuestas, creo, muy concretas para todo el país y decir que estamos al servicio del Perú y no al servicio del chisme.

En la entrevista que te hice comentaste que tu plan de gobierno era el mejor. Di cosas urgentes que harías para rescatar al Perú de la crisis económica que vivimos…

Es bien sencillo. Una enorme parte de nuestro potencial económico está listo para zarpar inmediatamente y está sencillamente bloqueado por malas normas que dependen del Ejecutivo. Yo sé cuáles son esas normas, puedo desbloquearlas y con el solo hecho de eso podemos subir varios puntos porcentuales en nuestro Producto Bruto Interno y generar después de un año más del millón o quizás dos millones de puestos de trabajo.

Tus rivales políticos te han criticado porque te vacunaste en Estados Unidos. ¿Qué le tienes que decir a la población?

... He tomado contacto con las personas encargadas de ese proceso en el único lugar donde se ha vencido el coronavirus de una forma tajante, que es Israel, donde solamente 1 de cada 100 afectados ha terminado en el hospital y tampoco se me ha respondido al respecto. Entonces, cuando ya me di cuenta de que tenía que viajar y estar en contacto con mi propio pueblo y no había manera de evitar el contacto físico, si yo estaba infectado iba a afectar a miles de personas aparte de mi familia, debido a que hay una cierta debilidad en la salud de mi familia...

Hay miles de jóvenes indecisos. ¿Cuál sería el mensaje para ellos?

Sería interesante y espero que las cifras salgan de que si hay una fuerte presencia de aquellos que todavía creen en un manejo comunista de la economía, la persona que tiene más posibilidades de vencerlos, según las cifras que tengo yo, somos nosotros. En otras palabras, frente a una Verónika Mendoza, frente a un Castillo,yo soy el único de centro e inclusive de derecha que puede ganar en segunda vuelta. Si a mí me derrotan en la primera vuelta se van a encontrar con el enemigo y ya va a ser demasiado tarde para vencerlo.

¿Por qué consideras que eres mejor opción que López Aliaga y Keiko?

En primer lugar porque puedo derrotar a los enemigos de la modernidad y en segundo lugar porque como se verá, por el equipo que yo tengo, estamos mejor preparados. Las personas que derrotaron a Sendero Luminoso (grupo terrorista), que pusieron orden en el país, están en mi equipo de gobernabilidad, y en lo que se refiere al candidato López Aliaga yo sé y está en mi currículum cómo convertir un país pobre en uno rico. El señor López Aliaga sabe cómo convertirse él en rico, pero hacer un país rico es otra disciplina y es la que yo conozco.

A propósito del popular ‘Porky’, no quiere ir al debate. ¿Tú sí vas a estar?

Claro que voy a estar en el debate. No me lo voy a perder porque entonces voy a poder manifestar en público lo que te estoy diciendo ahora por teléfono.

