LE ENMENDAN LA PLANA. El candidato de Avanza País, Hernando de Soto, fue consultado por su plan de gobierno en una entrevista con un periodista de Perú 21. El economista precisó que el documento aún contiene errores porque fue presentado antes que él asumiera control del partido en la campaña.

Hernando de Soto indicó que está intentando resolver los problemas con su plan de gobierno, pero que el verdadero documento fue publicado en revistas internacionales. “El verdadero plan lo ha recogido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (...) ha sido publicado en el Wall Street Journal y en la revista The Economist, que es la más influyente en el ámbito económico”.

El periodista le insiste y le dice que no está oficializado el cambio en la plataforma de Voto Informado. “Es bien sencillo si yo tendría que ponerme totalmente a derecho, tendría que ir a varios registros que no sé por qué razón me ponen que nací el 3 de junio de 1941, yo nací el 2 de junio. Importa un día cuando uno sale a la frontera (...) Ese plan no es el nuestro, pero es el oficial”, se excusó el candidato de Avanza País.

Al respecto, el editor y columnista para América Latina y España de la revista The Economist, Michael Reid, desmintió la declaración de Hernando de Soto. “No hemos publicado su plan de gobierno en The Economist. En setiembre publicamos dos artículos referidos a sus ideas en general, como hemos hecho en el pasado, pero sin referencia al Perú o a la elección”.

Hernando de Soto finaliza la entrevista diciendo que es un error no haber publicado su plan oficial en la plataforma de Voto Informado, pero afirma que está muy agobiados por otros trámites que debe realizar como candidato.

PIDE SER VACUNADO

En una entrevista a Cuarto Poder, Hernando de Soto, pidió al Gobierno que considere incluir en el plan de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a los postulantes a la presidencia, por el riesgo al cual están expuestos como parte de sus respectivas campañas.

“Si me permiten los otros candidatos ser vocero de ellos, que el presidente (Francisco) Sagasti, así como él se ha vacunado, debería darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados, y que para lograr unas elecciones justas, en igualdad de condiciones y un pueblo informado en igualdad de condiciones, debería considerar no solo los personeros que son importantes, sino a los candidatos”, señaló en el dominical.

De Soto consideró que él se encuentra en desventaja en medio de la pandemia del COVID-19 por tratarse de una persona mayor de edad y con sobrepeso. En esa línea, aseguró que hubo una propuesta, sin precisar de dónde partió, para vacunar con prioridad a los postulantes a la presidencia durante la campaña.

“Es más que frustrante. Estoy jugando entre la vida y la muerte. Por eso yo sé que hubo una iniciativa propuesta hace tiempo, por personas que conocemos mutuamente con el presidente Sagasti, que todos aquellos que se lanzaban a la presidencia de la República y sus allegados deberían estar en condiciones de igualdad y deberían ser vacunados”, comentó.

