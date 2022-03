Periodismo de periodistas. Solo un ‘loco’ avanza cuando los demás huyen o es exclusividad de los valientes, salir a la calle cuando todos se guardaban en casa, ‘escapando’ de la pandemia. Julio Fernández es un reportero de ATV, aseguran que es el clon de Juan Manuel Vargas, pero también es músico y escritor. Recorriendo las calles de Lima, en el peor momento del coronavirus y sin vacunas a la vista, en un enlace, subió a la azotea de un edificio y se animó a cantar, recibiendo como premio, las palmas de la gente, que se inyectaron de fe.

EL GRAN CONCIERTO

Recorría las calles de la ciudad cuando había explotado la Pandemia. Con el equipo íbamos a todos lados y Lima estaba desierta. Una de esas noches, cuando el toque de queda empezaba a las 8:00 pm, encontramos en un edificio de Magdalena, a unos chicos tocando en la azotea. Subimos y en vivo, para el programa de Juliana Oxenford, íbamos informado y como soy cantante de la banda de rock Eli Low, pedí el micrófono y canté. La gente, que vivía estresada por el encierro, me aplaudió. Fue el mejor ‘concierto’ que he podido dar.

LA ADRENALINA

En el 2015 viajé a Chile. Recién se había producido el terremoto en la ciudad de Iquique. Llegamos con la unidad móvil, nos instalamos en un hotel y mientras nos íbamos acomodando y el camarógrafo iba enviando el primer material de nuestra travesía, salí a buscar comida para todos y me agarró una réplica que era de la misma intensidad del sismo que había sufrido el lugar. No me asusté, lo primero que me pregunté fue: ¿Por qué no vive con el cámara para grabar todo y enviar nuestro despacho?

EL BAUTIZO

Llegué a ATV como todos, para practicar, pero en realidad estaba a prueba. Tenía recién dos días de haber llegado y me mandan a cubrir un incendio. Cuando estoy en el lugar, se me acercan compañeros del trabajo, me empiezan a tocar el cuerpo, uno me ponía un cable por la cintura, el otro en la espalda, por el oído y no entendía nada. En eso me dicen: ‘Vas a salir en vivo’ y no podía hacer nada, solo hablar, informar. Regresé al canal, mi jefe me vio y me dijo: ‘Esta fue a tu prueba de fuego’ y me avisó que estaba contratado.

LOS MAESTROS

Quienes más te enseñan los secretos en esta profesión son los camarógrafos. Te indican cómo pararte a la hora de realizar tu informe. Una vez uno de ellos me dio este consejo: ‘Cuando empieza la transmisión, sal a ‘matar’. Pisa tu balón, no quieras dar un pase, solo avanza y mira por dónde vas’. Esa metáfora la aplico hasta ahora.

EL CHOFER

Muchas veces, cuando nos hemos cruzado con una patrulla policial persiguiendo a unos delincuentes, los conductores de la móvil del canal te preguntan: ¿Julio lo seguimos? Y lo hacen, van al ritmo de los policías y gracias a ellos he conseguido varias exclusivas. Cuando salimos en busca de la noticia, el reportero es una pieza más en el equipo, no la más importante.

LA CHAPA

Desde chibolo me llaman Juan Manuel Vargas. Soy de Magdalena, vivo cerca por donde él creció y cuando llegué a trabajar, me pusieron el mismo apodo y ahora soy conocido como ‘El Loco’ y yo creo que a veces soy alocado. Juego hasta de arquero, pero lo mío no es el fútbol.