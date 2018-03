Hospital Cayetano Heredia se pronuncia por denuncia de venezolana por discriminación

Tras la denuncia de una venezolana, identificada como Ana Bravo, quien aseguró que en el Hospital Cayetano Heredia de San Martín de Porres no la quisieron atender por su nacionalidad, el nosocomio se pronunció. A través de un comunicado, dijeron que la apoyaron en todo momento, pese a que no contaba con ningún seguro de salud.



Indicaron que la paciente ingresó por el servicio de Gineco Obstetricia de emergencia, el sábado 24 de febrero, a las 8 de la mañana, por tener a su hijo muerto en el vientre y fue inmediatamente hospitalizada. “Aproximadamente a las 3 de la tarde, la paciente fue trasladada al servicio de Ginecología, donde fue hospitalizada en la cama 198, para continuar con el tratamiento médico, al presentar embarazo involutivo y no viable”, se lee en el documento.



De acuerdo al nosocomio, durante su hospitalización se le realizó una serie de análisis y exámenes auxiliares, así como espera de respuesta al tratamiento médico y su posterior programación para el legrado uterino, tratamiento que se realizó el último lunes 26, sin ninguna complicación. El martes 27 fue dada de alta.



“El Hospital Cayetano Heredia en todo momento ha estado apoyando y cubriendo de manera oportuna, todo lo referente a la atención médica de la paciente, considerando que no cuenta con ningún seguro de salud” , aclaró a través del comunicado. Además rechazó cualquier versión que ponga en duda el correcto accionar del personal de salud.



Como se recuerda, Bravo denunció en América Noticias que estuvo tres semanas con el bebé muerto dentro de ella ya que se negaron a atenderla por su nacionalidad . "Tengo 12 semanas de embarazo, pero él (el bebé) murió a las 9 semanas. Llevo 3 semanas con el bebé muerto adentro. No me atendieron porque no soy peruana, porque no tengo los papeles. El médico me dijo quién me mandó a embarazarme y quién me mandó a abortar", dijo la mujer.