Huaraz: Incendio provocado deja tres menores muertos y seis heridos

Tragedia en Huaraz. Un sujeto identificado como Anthony Osorio Mujica, de 21 años, atacó a su ex pareja con un cuchillo, y luego prendió fuego a la vivienda donde se encontraban los hijos y los hermanos de la mujer.



El incendió dejó tres menores muertos y seis heridos. Lisbeth Serafín Minaya, de 23 años, resultó con heridas en el rostro y otras partes del cuerpo. El hecho ocurrió en el caserío de Jinua, distrito de Independencia, provincia de Huaraz (región Áncash).



De acuerdo a El Comercio, Anthony Osorio ingresó a la fuerza a la vivienda de su ex pareja para ver a la hija de ambos. El sujeto acuchilló a Lisbeth Serafín, y después roció gasolina en el dormitorio donde se encontraban durmiendo los niños, la madre de Lisbeth, y los siete hermanos de ella.



Luego de prender fuego a la vivienda, Anthony Osorio huyó con rumbo desconocido con la hija de ambos.



No sobrevivieron debido a sus graves heridas. El hospital Víctor Ramos Guardia informó que los menores de 10, 11 y 17 años fallecieron anoche. Se trata de los hermanos de Lisbeth Serafín.



En tanto, los niños de 13 y 8 fueron trasladados al Hospital del Niño en San Borja con pronóstico reservado. Una mujer identificada como Teresa Minaya Heredia, de 45 años, y sus hijos de 6 y 16 fueron hospitalizados en el nosocomio de Huaraz.



Lisbeth Serafín fue dada de alta, y en las próximas horas realizará su declaración ante la Fiscalía. Anthony Osorio Mujica aún no es capturado, pero sería investigado por presuntos delitos de intento de feminicidio y lesiones graves con consecuente muerte.