La madrugada del último lunes 16 de enero, un fuerte incendio se desató en el Mercado de Flores Santa Rosa, en el distrito de El Rímac. Más de 150 puestos terminaron absorbidos por el fuego y también perritos quedaron afectados por algunas quemaduras como el caso de ‘Angelito’, que necesita ayuda urgente.

En un enlace con el noticiero ATV Matinal, un veterinario exhortó a los televidentes a apoyar al can que tiene fuertes lesiones en la piel y que producto de ello ha perdido el pelo. Precisó que es posible la adopción.

“Si tuviesen en casa cositas de quemaduras en cremas, gasitas, es bienvenido o hasta el apoyo moral. Pueden ir a visitarlo, es importante la adopción. Espero que él salga bien, así que espero que alguien pueda adoptarlo. Ya no le va a crecer el pelito en muchas zonas , su carita bastante lesionado, así que alguien pueda ver la oportunidad. Sería el mayor apoyo que podrían darle, darle comida”, dijo.

En tanto, en una mencionada publicación, también se informa sobre los perritos que se han visto perjudicados con el incendio de Mercado de Flores. “Urgente, tras el incendio del Mercado de Flores muchos perritos necesitan ayuda, por favor, ayudemos . Se han quemado vivos, ayuda, por favor”, agregó.

TROME | Perrito necesita ayuda

INCENDIO EN MERCADO DE FLORES

Unos 160 puestos fueron calcinados por el incendio código 2 que se reportó la madrugada de este lunes 16 de enero, en el conocido mercado de flores Santa Rosa, ubicado en el Rímac, y, aunque no se registraron víctimas mortales, fueron muchos los comerciantes los que perdieron toda su inversión y el sustento de su familia, por lo que se multiplicaron las dramáticas de cada uno de los emprendedores que ahora tendrán que volver a empezar de cero.

Uno de aquellos negociantes que terminó en la quiebra se identificó como Roberto Martínez y aseguró que ha perdido más de 100 mil soles, luego de que los tres puestos que poseía quedaran reducidos a cenizas.

“ Me puse a llorar, qué me quedó. Llegamos, pero lamentablemente ya estaba todo quemado , y los bomberos nos dijeron que desalojemos porque ya no se puede recuperar nada. Perdimos todo, pero felizmente estamos bien de salud y yo sé que como buen guerrero vamos a empezar de cero”, dijo Martínez a ‘Latina noticias’.