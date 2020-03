¡Rompió su silencio! Mirella Huamán se pronunció luego de la avalancha de críticas que recibió de distintos sectores de la población, luego de que su hija fuera raptada, ultrajada y asesinada por un adolescente mientras ella estaba en una yunza en Independencia.

La joven madre de 22 años describió cómo era su hijita antes de toparse en el camino del adolescente que le arrebató la vida de la peor manera. “Ella estaba bien emocionada, quería ir a su jardín. Era bien social, bien cariñosa, bien habladora, no era callada, no era chuncha”, dijo Mirella para Latina.

Asimismo, reconoció que ahora ha recobrado un poco la tranquilidad luego de que la Policía diera con el paradero del asesino de su pequeña, otro menor de 15 años quien reconoció el crimen y dijo que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando lo cometió.

“La verdad es que yo me siento muy tranquila que por fin lo agarraron y lo único que yo pido es que vaya preso”, dijo Mirella Huamán desde su natal Cerro de Pasco, donde enterró a su hijita de 4 años y viene recibiendo el apoyo de su familia.

Finalmente, la madre de Camilita envió un mensaje para todos los padres, tras el terrible episodio que vivió. “Por favor a todas las madres padres, a quien sea, no dejen a sus hijos solos, no quiero que les pase lo que me pasó a mi”, aseveró.

Mamá de Camila pide que los padres no dejen solos a sus hijos | LATINA