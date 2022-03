Una usuaria del Metropolitano fue víctima de la delincuencia. Un video de cámaras de seguridad de la estación Los Jazmines, situada en Independencia, captó el momento en que un delincuente le arrebató su celular.

En declaraciones a Canal N, la agraviada identificada como Julissa narró que ella se dirigía a una entrevista de trabajo a las 9.00 a.m. Relató que en un principio se resistió al robo de su equipo celular, pero luego cambió su actitud cuando el hampón entre insultos la amenazó con agredirla con una botella.

“Cuando estaba por tomar el bus un sujeto se me acerca para arrebatarme mi celular. En un primer momento mi reacción fue tratar de poner resistencia, pero cuando saca una botella y me lo pone en la cara diciéndome: ‘me das tu celular o te corto la cara ’. Ahí es cuando yo ya le entrego y el sujeto sale como si nada, caminando, no corre”, narró.

Delincuente asalta a mujer en la estación Los Jazmines del Metropolitano.

“Me quedé en shock. Ni grité. Alrededor mío había gente, pero nadie pudo ayudarme me imagino por el temor. Es la primera vez que me roban. Me quedé temblando. Hasta me dio miedo de salir de la estación del Metropolitano”, dijo la agraviada.

El hecho ocurrió el lunes 21 de febrero, contó la víctima de robo, por lo que cuestionó que luego de cinco días le hayan facilitado recién las imágenes de cámaras de seguridad.

A finales de septiembre del 2021, a raíz de los recurrentes asaltos registrados por cámaras de seguridad del Metropolitano en sus diferentes estaciones, se desplegó mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de erradicar la delincuencia en el sistema de transporte masivo que utilizan cientos de personas diariamente.

Sin embargo, la agraviada narró que en el momento que fue interceptada por el hampón no había ningún agente policial.

