Un padre de familia identificado como Efraín Ayabar denunció que perdió la visión tras consumir la bebida Punto D’ Oro, bebida alcohólica recientemente sindicada de presentar altos índices de metanol. Ocurrió en el distrito de Independencia.

“Ya ha pasado más de un mes con 10 días y no me vuelve la vista, tendré que vender caramelos y acostumbrarme para ‘recursearme’ como sea para la comida de mi familia. Tengo una hija que es especial, ya soy una carga más porque mi madre es viuda, ya no se que hacer”, indicó Efraín a ATV Noticias.

El hombre contó que tras consumir la bebida en una reunión con amigos, sintió mareos y vómitos. “Mi mamá me llevó a una posta cerca a mi casa. Veía negro, se me fue la vista. Me derivaron al hospital Cayetano, ahí perdí el conocimiento y entré a trauma shock(...) Yo tomé Punto D’ Oro sabor maracuyá”, detalló.

La visión de Efraín se ha vuelto nublosa, según indica, solo ve sombras. “No puedo desplazarme. Yo era chofer, cómo voy a manejar así. Ya he ido a tres lugares y me han dicho que ese nervio óptico no se regenera... Ha pasado más de un mes y sigo igual”, añadió.

Los familiares de Efraín hicieron un llamado a las autoridades para que puedan ayudar con el caso, además, instaron a la empresa involucrada a que se comuniquen con ellos para ver la situación del hombre afectado.

