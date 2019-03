Independencia y San Martín de Porres: enfrentamiento entre fiscalizadores agudiza conflicto limítrofe

El enfrentamiento registrado entre fiscalizadores deIndependencia y de San Martín de Porres agudizó el conflicto limítrofe entre ambos distritos. El hecho se produjo cuando el primer municipio realizaba una operación contra los locales de venta de autopartes.

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció que tomará acciones contra los policías que intervinieron a sus fiscalizadores, pues el inspector de la comuna, Jean Carlos Cock Dávila, denunció haber sido agredido por un agente de la comisaría de Independencia durante la gresca, informó Canal N.

Él estuvo detenido junto al jefe de agencia municipal de SMP, Marcos Palpan Leyva. “El policía me puso la mano en la cara en dos oportunidades y yo solo le bajé el brazo. En ningún momento lo he agredido, ni lo he insultado. El señor no me ha pedido documentos para nada”, dijo el fiscalizador.

La procuradora de la Municipalidad de San Martín de Porres, Yuri San Miguel, ratificó que tomarán medidas contra el agente policial. “Se planteará la denuncia y ante inspectoría. Se entiende que la policía debe respetar los procedimientos, no puede haber excesos”, señaló.

La operación contra locales de venta de autopartes se realizó entre las zonas de Mesa Redonda, Naranjal e Infantas, territorio en conflicto desde hace más de 20 años.

Por su parte, el alcalde de Independencia, Evans Sifuentes, afirmó que el lugar del incidente se encuentra dentro de su jurisdicción.

“No es una pelea como menciona el alcalde de San Martín. Eso ya está zanjado. Esto pertenece a Independencia y las leyes están para poder cumplir. No hay un tipo de conflicto dentro de ello”, acotó.

En un comunicado, la comuna de Independencia señaló que el territorio pertenece a su jurisdicción ya que se sustenta en la sentencia de carácter de cosa juzgada del Poder Judicial recaída en los expedientes 2720-90; 2395-91 y la 02-93, donde se determinan los límites y jurisdicción de Independencia.

En respuesta, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, ratificó que se procederá con la denuncia contra los agentes, pues sostiene que la comisaría de Independencia ha tomado partido por su comuna. Pidió resolver el problema cuanto antes.