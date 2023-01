“Detrás de una infidelidad existe infelicidad. Soy infiel porque no soy feliz en algún área de mi relación de pareja (sexual, afectiva, no sentirse valorado ni admirado), y ocurre en ellos y ellas”, señala la psicóloga clínica Juliana Sequera.

Y aunque cada relación es ‘un mundo’, ¿ qué sucede cuando la persona es infiel una y otra vez ?, se preguntan muchos al hacerse público que, por tercera vez, un exjugador de fútbol fue infiel a la mujer con la que incluso se acaba de casar. Un ampay de Magaly Tv, puso al descubierto la infidelidad de Roberto ‘Chorri’ Palacios.

¿Qué es el síndrome de donjuanismo?

Sequera explicó a Trome que, en algunos, hay síndrome de ‘donjuanismo’ y son adictos a la conquista. “Buscan a una y otra (mujer) por sentirse más atractivos, más amados. Les gusta mucho la seducción y son compulsivos en la conquista. Eso requiere trabajar proceso de psicoterapia y, a veces, incluso tratamiento psiquiátrico”.

“El donjuán, casanova, mujeriego, busca ‘fanáticas’, no amor. Por eso dice ‘no fue nada, no la amaba, yo te amo a ti (a su pareja)’, y así lo creen, pero en el fondo tiene vacío emocional muy grande. Quien se ama, también sabe respetar el amor y el vinculo“.

Diversas situaciones y conductas se pueden presentar en la relación de pareja. (Trome / Freepik Dcstudio)

¿Funciona el amor de pareja sin deseo sexual?

Sequera señaló que el amor necesita tres pilares: eros (deseo, erotismo), filia (respeto, admiración, valoración) y ágape (amor incondicional, desinteresado). “La relación de pareja requiere los tres. Si el eros no está presente, se puede llegar a ser muy buenos amigos, pero no pareja, porque el deseo mantiene y hace la diferencia de las relaciones con amigos. No basta solo filia y ágape sin eros, podrían caer en infidelidad y creer que aman a otro(a)”.

En paralelo: ¿aman a dos?

Si la infidelidad es de una relación en paralelo no es por adicción a la conquista sino por incapacidad de cerrar una relación. “Creen amar a las dos, sin poder decidirse por una, pero es por miedo a estar solo, dependencia emocional y conceptos equivocados del amor”, afirmó Sequera.

Diversas situaciones y conductas se pueden presentar en la relación de pareja. (Trome / Freepik Drazen Zigic)

Sepa que:

No por casarse la persona cambiará su conducta o se volverá fiel.

su conducta o se volverá fiel. Motivos de infidelidad: En ellos es más por insatisfacción sexual o poco control y en ellas por lo emocional, al no sentirse valoradas.

En ellos es más por insatisfacción sexual o poco control y en ellas por lo emocional, al no sentirse valoradas. ¿Perdonar? Decisión de cada pareja, pero no lo hagan ‘por la familia o los hijos’. “Si perdona, que sea de corazón, evaluando los motivos que llevaron a la infidelidad, se debe seguir terapia y nunca más hablar de eso, pero es difícil”, dijo Sequera.

Decisión de cada pareja, pero no lo hagan ‘por la familia o los hijos’. dijo Sequera. Poliamor: No creen en la monogamia, con consentimiento de su pareja tienen encuentros sexuales con otro y no es infidelidad si ambos miembros de la pareja están de acuerdo con eso.

