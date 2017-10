Inseguridad ciudadana: Padre e hijos cirujanos evitaron asalto a clínica en El Agustino [VIDEO]

El colmo. Frente al municipio de El Agustino, un cirujano dentista y sus dos hijos, también médicos, se enfrentaron valerosamente a dos delincuentes armados y evitaron que su local sea asaltado.



El dentista Diego Balbin contó que se estaban alistando para cerrar el local en la cuadra 14 de la avenida Riva Agüero en El Agustino, cuando los hampones ingresaron.

"Uno de ellos entró detrás mío, me amenazó de muerte y empujó diciendo ¡Esto es un asalto!. Casi enseguida ingresó el otro delincuente y cerraron la puerta del local. El arma me rozó la cara y me di cuenta que era de juguete y me enfrenté a ellos. Mi padre y hermano también se les enfrentaron", contó el dentista cuyo negocio esta ubicado a media cuadra del municipio de El Agustino.

Inseguridad ciudadana: Padre e hijos cirujanos evitaron asalto a clínica

También refirió que fue su padre quien le arrojó una silla giratoria a los delincuentes y estos huyeron despavoridos del local en El Agustino.

Todo el asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad de la clínica y ya fueron entregadas a la policía para identificar a los delincuentes.