Coronavirus | Argentina. Para no creerlo. Ciudadano chino, identificado como WenJie Xue, no acató cuarentena nacional impuesta por el Estado y se puso a jugar Pokémon GO en las calles de San Telmo (Buenos Aires). Joven fue llevado a la comisaría. Mira el video.

Inusual escena protagonizó extranjero en Argentina al ser detenido por efectivos de la policía. Sujeto hizo caso omiso a la norma y se puso a jugar popular videojuego de realidad aumentada basado en la localización del usuario.

En la intervención, el hombre no supo cómo demostrar por qué estaba circulando en pleno aislamiento social en Argentina, por lo que fue arrestado por la policía.

Según las leyes de Argentina, WenJie Xue violó el artículo 205 del Código Penal, que refiere a las medidas dispuestas por las autoridades para combatir el coronavirus.

Argentina: Detienen a ciudadano chino por jugar Pokémon GO en cuarentena