Donald Trump: Unión Europea debe de sancionar a Venezuela [VIDEO]

¡Tanta veces Trump! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este marte que la Unión Europea debería de aplicar sanciones al "régimen socialista de Venezuela". El mandatario norteamericano también agradeció el apoyo de España.



Donald Trump manifestó: "Tengo esperanza que nuestros amigos en la Unión Europea seguirán en breve a Estados Unidos, Canadá y muchas naciones latinoamericanas en la sanción al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro".



Donald Trump también manifestó que en Venezuela la población "ha soportado una hambruna inmensa, sufrimientos y peligros, además de inestabilidad política" bajo lo que denominó "un opresivo régimen socialista".



Mariano Rajoy, quién estaba en reunión con Donald Trump, también se manifestó por el tema de Venezuela. "Hemos constatado la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano", dijo Mariano Rajoy.



"Estamos liderando en la Unión Europea la propuesta para sancionar a Venezuela", apuntó el mandatario conservador, ya que "en este momento no es un país democrático".



Mariano Rajoy indicó que Venezuela: "está en una deriva que la lleva inevitablemente, si no se para esto, a una dictadura". Rajoy también añadió que las sanciones son importantes



Para el jefe de gobierno español, esa situación en Venezuela viene "acompañada de un empobrecimiento económico brutal", con elevada inflación y desabastecimientos.



"Es una situación verdaderamente dramática", señaló, y por eso sostuvo que "la comunidad internacional no debe andarse con paños calientes con relación a Venezuela".