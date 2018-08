Jaime Bayly revela detalles del atentado contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Jaime Bayly brindó detalles del plan para acabar con la vida del presidente de Venezuela Nicolás Maduro del pasado sábado 4 de agosto, en una de sus esperadas columnas en Infobae. El autor de 'No se lo digas a nadie' contó como un venezolano, a quien denominó cómo 'uno de los nuestros' le contó como se iba a realizar el atentado, que finalmente falló.



Según Jaime Bayly, un amigo de Washington con influencia en los círculos de poder ' le pidió reunirse con un venezolano que se encontraba en Miami. El escritor calificó a esta persona como 'uno de los nuestros' en su extenso artículo.



Este venezolano le contó a Jaime Bayly que iban a atentar contra el presidente de su país Nicolás Maduro y también contra el presidente de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello con drones, en el desfile militar del sábado 4 de agosto.



En dicha reunión, esta persona también le indicó a Jaime Bayly que el atentado solo tendría éxito si un infiltrado lograba desactivar los inhibidores de celulares, dentro del anillo de seguridad de Nicolás Maduro.



Jaime Bayly añade en su columna que esta persona le aseguró que si el atentado tenía éxito, unos generales iban a tomar el poder y arrestarían a los principales líderes del gobierno para instalar una junta de transición.



Jaime Bayly agregó que esta persona le invitó un dulce venezolano, que no probó. El narrador peruano agregó que su contactó le confirmó que estaba al tanto de todo.



Bayly contó que empezó a sospechar que el plan no iba a funcionar cuando al ver el desfile por TV notó la ausencia de Diosdado Cabello. Lo demás es historia conocida.



A petición de su contacto en Washington, Jaime Bayly volvió a conversar con el venezolano, quien le confesó que 'el topo' no desactivó los inhibidores, por lo cual los drones fueron detonados lejos de Nicolás Maduro.



Jaime Bayly termina su artículo lamentando que en esta ocasión 'los enemigos de la libertad hayan ganado'.



Esta columna fue publicada por Jaime Bayly en Infobae, usted puede encontrar otras columnas del escritor peruano en www.elfrancotirador.com