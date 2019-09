Nicaragua prohíbe ingreso de comisión de la OEA al país

Managua. El gobierno de Nicaragua prohibió el sábado el ingreso al país de siete funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo cinco miembros de una comisión especial creada para dar seguimiento a la crisis política, quienes tenían previsto llegar el lunes a Managua.

El líder estudiantil excarcelado Nahiroby Olivas, quien se iba a entrevistar con la comisión, dijo a The Associated Press que recibió una notificación de la secretaría de apoyo técnico de la OEA “avisándonos que cancelaban el viaje, porque el gobierno no les permite entrar al país”.

Olivas es miembro de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y se iba a reunir con los miembros de la comisión de la Organización de los Estados Americanos, que también se entrevistarían con adversarios del gobierno y con familiares de personas fallecidas en las manifestaciones de 2018, entre otros.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, era uno de los siete diplomáticos encargados de impulsar el diálogo en Nicaragua. (Foto: EFE) El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, era uno de los siete diplomáticos encargados de impulsar el diálogo en Nicaragua. (Foto: EFE) El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, era uno de los siete diplomáticos encargados de impulsar el diálogo en Nicaragua. (Foto: EFE)

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de ese año, cuando estallaron protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 personas fueron asesinadas —incluyendo 24 niños y adolescentes—, mientras que 120 permanecen detenidas y otras 76,000 huyeron hacia países vecinos.

Más temprano circuló en las redes sociales un supuesto documento firmado por el director de Migración de Nicaragua, comandante Juan Emilio Rivas, y dirigido a los gerentes de estación de aerolíneas internacionales, comunicando la “inadmisión de entrada” para los siete funcionarios de la OEA. El gobierno no ha confirmado ni desmentido la autenticidad del texto.

El 28 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA respaldó con 21 votos la integración de la citada comisión, para contribuir a una solución negociada de la crisis nicaragüense, según lo dispuesto por la última asamblea general del organismo que sesionó en junio en Medellín.

La comisión quedó formada por Leopoldo Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas de la cancillería de Argentina; Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos en la OEA; Elisa Díaz, delegada de Paraguay; Audrey Marks, representante de Jamaica; y Sebastián Sigouin, director de Asuntos Globales de Canadá para Centroamérica, Cuba y República Dominicana.

La supuesta notificación de Migración a las aerolíneas también prohibió el ingreso a Nicaragua de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, y de Pablo Sandino Martinez, oficial de prensa del organismo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió el 28 de agosto y acordó dar una última oportunidad al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para dar una solución "pacífica y eficaz" a la crisis. (Foto: EFE) La Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió el 28 de agosto y acordó dar una última oportunidad al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para dar una solución "pacífica y eficaz" a la crisis. (Foto: EFE) La Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió el 28 de agosto y acordó dar una última oportunidad al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para dar una solución "pacífica y eficaz" a la crisis. (Foto: EFE)

“Vamos a reunirnos de inmediato para analizar lo ocurrido y sentar nuestra posición”, dijo a la AP la abogada Azahálea Solís, dirigente de la opositora Alianza Cívica. Solís recordó que el gobierno había cuestionado la formación de la comisión de la OEA por considerarla “un acto de injerencismo”.

La noticia sobre la próxima llegada de la comisión coincidió el sábado con rumores de una supuesta e inminente excarcelación de unos 130 manifestantes presos en distintas cárceles del país.

Algunos de los presos recluidos en la cárcel Modelo, al norte de Managua, habían llamado a sus parientes para decirles que serían liberados. Sin embargo, cuando los familiares llegaron a buscarlos, los funcionarios del penal sólo les permitieron realizar una corta visita.

Fuente: AP