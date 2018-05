Los exalumnos del quinto año de secundaria de la sección 'C' de la promoción 1988 del Colegio Nacional de Varones EIV Diego Ferré, de Jesús María, acondicionaron y habilitaron el comedor estudiantil para beneficio de los estudiantes y profesores como una muestra del cariño y agradecimiento a su escuela, sin ningún costo y gasto-algo para resaltar- para la institución educativa ni para la USE.



Así es. Tan sólo una promoción de exalumnos de esta escuela del distrito de Jesús María, que este 2018 cumplen sus 30 años de egresados y, por tanto, sus Bodas de Perla.



Tras asistir y visitar el colegio Diego Ferré para coordinar la celebración con representantes de la institución educativa, observaron algunos problemas y dentro de todos uno más importante, que el comedor estudiantil estaba clausurado por la Municipalidad de Jesús María por no contar con lo indispensable para cumplir con los estándares sanitarios de atención y uso.



Es por ello, que la promoción acordó habilitar y acondicionar el comedor estudiantil a costa de la celebración prevista por sus 30 años de egresados y como un acto y gesto simbólico del cariño y agradecimiento a la escuela, el cual se hizo entrega, luego de casi una semana de trabajo, de la obra a la directora Isabel Gonzales.



Ya habilitado y acondicionado se reinició el trámite para que la Municipalidad de Jesús María inspeccione el ambiente y otorgue el permiso de uso y utilización del comedor en la brevedad por ser una necesidad para los actuales alumnos su utilización.



