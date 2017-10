Jicamarca: Vecinos linchan a pastor evangélico acusado de tocamientos indebidos a menores [VIDEO]

Intentaron tomar justicia por sus propias manos. Vecinos de la zona de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho – Chosica, lincharon a Fernando Luis Cucho Cabello, acusado de tocamientos indebidos a varios menores.



Con picos y otras herramientas, los vecinos ingresaron a la vivienda del que se resultó ser nada menos que un predicador Testigo de Jehová.



Al notar la presencia de la turba, Fernando Cucho se escondió debajo de la cama, pero los furiosos padres lograron sacarlo de la vivienda.



“Este señor me alquilaba una casa y mientras yo me iba a trabajar intentó abusar de mi bebe de cuatro años”, denunció a América Noticias una madre de familia.



"A mi sobrina la ha acosado y la ha tocado. Le ha estado ofreciendo chocolates y plata más de un año. Mi sobrina no hablaba por miedo porque pensaban que él la iba a matar", contó otra mujer a las cámaras.



Cucho Cabello es investigado por el Ministerio Público por atentar contra la libertad sexual de dos niños. Afronta el proceso en libertad, lo cual indignó a los familiares de los agraviados.



"Él ha intentado abusar de mi niño y la justicia no hace nada. Mi bebé no ha podido declarar en la cámara de Gesell. Él es Testigo de Jehová, va a predicar a las casas", fueron las desgarradoras palabras de la madre de uno de los niños afectados.



El sujeto fue salvado por los agentes del serenazgo de Chosica y llevado a la comisaría.