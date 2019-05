Jorge del Castillo echa a policía encargado de intervención de Alan tras mantener altercado por chaleco antibalas 

La tarde de este lunes, la comisión de Defensa del Congreso, presidida por Jorge del Castillo , recibió al ministro del Interior Carlos Morán y al equipo especial Diviac, el mismo que estuvo encargado de la intervención del expresidente Alan García , quien tras ser notificado de su arresto decidió quitarse la vida.



Durante la entrevista al mayor de la PNP Fredy Ordinola Castillo, quien desempeñó el cargo de jefe de operativo durante la intervención a Alan García, Jorge del Castillo perdió la paciencia y lo echó tras tratar el tema del chaleco antibalas durante la operación.



Jorge del Castillo le preguntó a Ordinola si los miembros del equipo Diviac fueron a la casa de Alan García con chalecos antibalas, a lo que el mayor le contestó que sí. "¿Por qué llevaron chaleco antibalas?", le cuestionó el congresista aprista.

Fue en ese momento que el mayor Ordinola se quitó la casaca. "Quiero justamente sacarme la casaca porque ya no aguanto. Para que vean mi chaleco. Están que nos cuestionan con eso del chaleco y me parece muy incómodo ya. ¿Así se nota mi chaleco o me saco el polo?", dijo en un tono elevado el miembro del equipo Diviac.

"En ese caso se le nota, a los otros no se les notaba y no necesita señor faltarle el respeto a nadie", dice algo exacerbado Jorge del Castillo. "Yo no le estoy faltando el respeto a nadie aquí", contestó el mayor en un tono de voz elevado.

Fue en ese momento que Carlos Morán se acerca al mayor Ordinola y le dice algo en privado. "Se pide disculpas a los presentes si de alguna manera les he faltado el respeto", dice el efectivo tras conversar con el ministro.

Indignado, Jorge del Castillo echa a Fredy Ordinola de la comisión de Defensa del Congreso. "Señor retírese y lo vamos a entrevistar al final", dice el parlamentario aprista.

Cabe indicar que Fredy Ordinola Castillo fue el encargado de verificar que los efectivos de la Diviac tengan todos los equipos que requerían durante la intervención a Alan García, de verificar que el personal tenga la seguridad debida, de trasladar a los detenidos de manera segura, de asignar el personal, entre otras tareas, según dijo en su intervención en la comisión de Defensa.