Jorge Luna y Ricardo Mendoza siguen teniendo éxito y popularidad gracias a su programa humorístico ‘Hablando Huevadas’ que se lleva a cabo en el teatro Canout y luego de ello, la grabación del mismo se sube a YouTube en donde cuenta con miles de visualizaciones.

Más información: Selección peruana de voleibol recibirá apoyo de comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna

Si bien ambos personajes estuvieron en el ojo de la tormenta varias veces debido a los chistes que hacían y causaban indignación en algunas personas, esta vez, los comediantes han tenido la iniciativa de ayudar económicamente a las jugadores de la selección peruana de vóley ya que la FPV (Federación Peruana de Vóley) no pasa por un buen momento.

El tema económico no es la única ayuda que han recibido las jugadoras de vóley. Ricardo Mendoza contó que un amigo tiene un centro donde se realizan terapias físicas y es ahí donde las jugadoras se atenderán gratuitamente las veces que lo requieran.

“Mensualmente, les vamos a dar 1.000 soles a cada una (son 20 jugadoras). Esto es muy poca plata, nos encantaría dar más y si podemos dar más, lo daremos (...) Como mínimo, todo este año, hemos destinado 20.000 soles mensuales para la selección mayor peruana de vóley femenino”, anunciaron Luna y Mendoza en su último show de ‘Hablando Huevadas’.

APLUADEN A CÓMICOS

Este acto por parte de Luna y Mendoza ha sido aplaudido por sus seguidores, las jugadores y también por las entidades que se encargan de ver el avance del voley en el Perú, por ello, la cuenta de Pro Voley Peruano realizó un post en Instagram donde agradecen a los comediantes de Hablando Huevadas por el apoyo.

“Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, apoyarán a nuestro seleccionado femenino hasta fin de año, esto debido a la mala situación por la que pasa la FPV. Ellas no se quedan de manos cruzadas, y a pesar de que le corresponde a la Federación darles todo el apoyo, entienden que también pueden darle una mano. Es por eso que acudieron a ellos y sin pensarlo los comediantes que gozan de gran popularidad decidieron darle la mano a nuestras chicas. No son políticos, no son la empresa privada, son personas que como nosotros luchan cada día para salir adelante y a pesar de todo hoy se ponen la mano en el corazón y ayudarán a nuestra selección. Desde aquí les agradecemos el apoyo”, se lee en la publicación.

Cabe mencionar que fue la jugadora Karla Ortiz la que se comunicó con Jorge Luna para pedir el apoyo económico y así fue como llegaron a ir al show de Hablando Huevadas la última semana.