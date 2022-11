Michael Alejo, un joven de 19 años, vive una pesadilla desde el último viernes 4 de noviembre. Todo inició cuando realizó una trasferencia de más de S/14 mil entre sus cuentas de diferentes bancos.

“Hice una transferencia de S/14.500 desde el banco Scotiabank a mi propia cuenta BCP, movimiento que nunca llegó”, contó a América Noticias.

Según el matinal, el dinero no apareció en su cuenta BCP pese a que recibió un correo y un mensaje de texto de Scotiabank que confirmaban la operación, “Me llega un mensaje de texto y me dicen que mi tarjeta está bloqueada, que me comunique con ellos y no hay manera que lo haga si se me bloqueó la tarjeta cerca de las 7 de la noche y ya no existe atención”.

Joven denuncia desaparición de 14 mil soles al hacer transferencia

En los movimientos de su estado de cuenta inicial se registra los más de S/14 mil que le depositó un cliente, pero luego de hacer la operación ni siquiera aparece entre los registros. “El Scotiabank no me da respuesta, me dice que ellos tienen información limitada, que simplemente deje mi reclamo, cosa que ya hice. Y la molestia es que no me dan respuesta del dinero desaparecido”.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Michael Alejo padece el mismo incidente, en setiembre ocurrió lo mismo y tras denunciar públicamente el hecho le dieron una solución. “Cuando acudí a la prensa el jefe de reclamos del Scotiabank me llamó personalmente, me pidió disculpas del caso, me dijo que en la brevedad el dinero iba a ser devuelto, que no me preocupara”.

Por su parte, Scotiabank informó que ya se han comunicado con el joven para darle una respuesta del caso. “El Scotiabank debería hacer que las personas que atienden tengan acceso toda la información para dejar a las personas tranquilas. Una respuesta de que tu dinero está ahí te tranquiliza”.

El joven emprendedor espera que el dinero le sea devuelto cuanto antes porque necesita pagar los préstamos que sacó para obtener su capital.

