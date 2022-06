Periodismo de periodistas. Lo vivido por Juan Carlos Gambini, uno de los nombres más reconocidos de ATV, demuestra que eligió una profesión fascinante, con riesgos y aventuras constantes. Siguiendo asuntos policiales o temas políticos, siempre habrá algo nuevo por contar y registrar en la retina de los televidentes. Como ese paro agrario que puso en riesgo su vida. Prepárese a entender cómo es la vida de un periodista y sabrá que lo que usted recibe como información, exige un trabajo minucioso, donde la tranquilidad solo se alcanza, cuando se encontró lo que se buscaba.

LA AMENAZA

Realizamos un informe sobre un proxeneta que manejaba una red de prostitución en San Miguel. Una vez que lo dimos a conocer y al cabo de unos días, saliendo del canal, me dicen en recepción que había llegado un sobre para mí. No me sorprendió porque siempre me llegan documentos sobre alguna investigación que estoy realizando, pero cuando lo abro, en una hoja bond y con letras cortadas de un periódico, estaba la palabra ‘PARA’. Parecía esas amenazas que se dan en las películas.

EL PELIGRO

Ingresamos con la policía a intervenir la casa de un delincuente. Vivía en una quinta de Barrios Altos y una vez realizado el operativo, de las azoteas empezaron a tirar ladrillos. Empezamos la retirada y yo iba atrás de un agente, cuando se derrumbó, porque del techó el cayó una piedra en la cabeza, le fracturó el cráneo y estuvo varios meses internado. Si yo daba un paso antes que él, me caía a mí.

El BLOOPER

Viajé para la extradición de Alberto Fujimori de Chile al Perú. Regresé a Lima y el trabajo ahora era cubrir en la DIROES, mientras se iba definiendo su situación. Trasmití desde el lugar y en uno de sus informes en vivo, el camarógrafo me hace una broma y en pleno enlace, me vino la risa, no podía parar con la carcajada y los conductores no sabían cómo disimular lo que estaba pasando. Obviamente, me llamaron la atención.





EL ROCHE

Ahora está el raiting se mide en vivo. Si estas entrevistando a alguien y todo está funcionando bien con la audiencia, te dicen que sigas. El invitado llega para 5 minutos y lo tienes contigo todo el tiempo que se pueda. Si no tiene acogida, lo sacas. En una oportunidad, estaba listo para un microondas de una feria gastronómica y habíamos preparado todo. Una mesa con potajes exquisitos, pero no nos daban el pase porque lo que iba saliendo en el noticiero estaba teniendo buena recepción. Pasaban los minutos, me llaman para avisarme que no iba a salir con mi informe. Perdí disculpas al dueño y me respondió que era poco serio.

LOS PENALES

Una vez estaba cubriendo una actividad por Navidad que realizaban los presos del penal ‘Sarita Colonia’. Los menos peligrosos estaban en el patio, pero los más avezados atrás de las rejas. Cuando acabó todo, el director del establecimiento empezó a retirarse y los internos agresivos empezaron a treparse y reclamar airadamente, intentaban llegar a él y los custodios empezaron a disparar al aíre. En otra comisión, entré al penal de Lurigancho y solo nos protegía 1 policía. Se vino un tipo con más de 50 cortes en el rostro, me pidió unas monedas, metí mis manos al bolsillo y le di. Qué más podía hacer.

LA SEGURIDAD

En un paro agrario los manifestantes, al vernos, nos agarraron y llevaron hasta un estrado donde hablaban sus dirigentes, según ellos debíamos contar tal cual como estaban sucediendo las cosas y me obligaron que me dirija a todos. Les expliqué que estábamos allí para narrar los hechos como sucedían y al final nos dejaron ir, pero nos advirtieron que sabían dónde estábamos hospedados. Desde Lima, la policía ordenó que un agente nos cuide. Cuando regresábamos a la capital, lo llevamos a su comisaría y cuando le pregunto qué arma usaba, me dijo un modelo que se me hacía conocido, le pedí que me muestre y me dijo que no la llevaba consigo, porque se le podía perder y la tenía en su dependencia. Si pasaba algo, no sé cómo nos iba a proteger.

LA SENTECIA

Los políticos van a los pueblos cuando necesitan su voto, los periodistas llegamos cuando la gente necesita ayuda.

