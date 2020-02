POR: ÓSCAR TORRES

Este nuevo Congreso se viene con grandes sorpresas. Acción Popular, FREPAP y Unión por el Perú de Antauro Humala dieron el ‘golpe’. Por tal motivo, Trome conversó con el psicólogo, periodista y analista político Juan Carlos Tafur.

Juan Carlos, ¿cómo vaticinas el papel de este Congreso frente al gobierno?

Amigable, menos hostil. No tanto porque quieran o no quieran hacerlo, sino porque solo en ponerse de acuerdo van a a gastar el 90% de sus energías políticas y les van a quedar pocas para poderse enfrentar al gobierno.

Con nueve bancadas electas y ya sin el gran poder del fujimorismo obstruccionista digamos que el ‘ganador’ ¿ha sido el presidente Vizcarra?

Sí, uno de los ganadores sin duda. El resultado político lo favorece.

Tú me dijiste en una entrevista pasada que el gobierno de Martín Vizcarra era bastante mediocre. ¿Sigues pensando lo mismo?

Sigo pensando lo mismo, lo demuestra en su mala gestión y en su incapacidad de operatividad política con el Congreso. Bueno, ha anunciado que se va a reunir con las bancadas, con siete bancadas. Ojalá que esta vez se plasmen en acuerdos concretos.

¿Por qué crees que nadie vio venir el gran arrastre de votos del FREPAP?

Personalmente creo que en el Perú hay un nicho diruptivo estructural, pero yo pensé que el referéndum y la disolución del Congreso iban a aplacar en esta elección ese voto disruptivo. Me equivoqué.

Juan Carlos Tafur en entrevista a Trome. (Trome.pe)

¿Crees que este es un fenómeno coyuntural como dicen algunos analistas o le ves proyección?

Sí, lo disruptivo va a permanecer el 2021. Yo no creo que crezca, eso sí. No creo que venga un aluvión... Tienen entre los dos 15%, no es la gran mayoría del Perú, o sea, ha generado un susto mayor del que realmente corresponde.

¿Este voto religioso significa que el país apuesta o reclama más posiciones conservadoras o no necesariamente?

No, reclama más seguridad, orden, tranquilidad, pero en el voto del FREPAP ahí está escondido el voto de la joda, de la desafección. No es un voto comprometido con la ideología del FREPAP.

Tú también mencionaste que en el Perú no se vota por extremos, pero la eleccion del radicalismo de Antauro no te da la razón. ¿Qué crees que ha pasado?

Pero igual, pensemos. El radicalismo de Antauro tiene 6%, o sea, es irrelevante. No representa una opción mayoritaria. La gente mayoritariamente en un 67 o 70% ha votado por el centro.

Fusilar corruptos y que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles digamos que ¿sintoniza con gran parte del electorado peruano?

Con una parte sí, no creo que gran parte... La mayoría del Perú sigue siendo de centro y en esa medida alejada de los extremos, pero sí es importante notar este voto uniformado que no solamente recoge Antauro sino también Urresti.

A la luz de los resultados, ¿Antauro es presidenciable el 2021?

No. Primero que no puede legalmente y el 2026 habrá que ver. Si se pudiese presentar el 2021 yo ni siquiera le daría posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Juan Carlos Tafur no cree que Antauro Humala pueda ganar las elecciones del 2021. (Foto: Allengino Quintana)

En líneas generales, ¿dirías que esta elección ha sido un golpe al establishment político?

Sí, en general sí. No solo por la elección de estos grupos disidentes o disruptivos como el FREPAP o UPP (Antauro), sino también por lo que le ha ocurrido a la derecha y a la izquierda tradicionales. Los dos son las grandes víctimas de esta elección.

¿Cuál es el mensaje que ha dado la población a la clase política en esta elección?

Les está diciendo en otras palabras que se vayan todos. Que es lo que les dijo en el referéndum también. O sea, la clase política tiene que escuchar ese mensaje.

¿Por qué crees que Daniel Urresti, un militar acusado de matar a un periodista, tiene la más alta votación a nivel nacional?

Porque recoge esa expectativa de orden. La delincuencia es hoy el principal problema nacional, entonces quien prometa o aparente resolver ese problema merecerá la confianza ciudadana.

Algunos ya ven en Urresti a un candidato con bastante fuerza para el 2021. ¿Tú también lo ves así?

Sí, yo creo que entre Del Solar, Acuña y Urresti está el próximo presidente de la República.

¿A qué crees que se deba el éxito de Acción Popular?

Bueno, en general, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos por el Perú juntos tienen más de 500 alcaldes. Para decirlo comercialmente eran los partidos con más puntos de venta a nivel del territorio nacional. En una campaña sin publicidad masiva. Aquellos que tenían más redes políticas como estos tres partidos han tenido el resultado que han tenido.

Siendo Acuña un personaje tan gris, ¿cómo explicas que Alianza para el Progreso sea la segunda fuerza política del Congreso?

Tiene 360 alcaldes y autoridades regionales y locales. Eso en gran medida lo explica y adicionalmente el discurso emprendedor que Acuña representa también lo catapulta en esa línea.

¿Keiko está liquidada políticamente?

Para el 2021, sí. Para el futuro es imposible preverlo.

¿Ves posible que surja un líder que resucite al APRA?

A corto plazo no. Sí tiene una generación interesante de treintones que quizás para esta elección y el 2026 no le dé el tiempo de madurar, pero a futuro yo no veo al APRA liquidado.

¿Salvador del Solar es el candidato de Vizcarra?

No sé si de Vizcarra... A Vizcarra le haría bien que sea, pero no sé si orgánicamente lo vaya a ser. Es el candidato de los ‘caviares’.

El ‘affaire romanticón’ de Julio Guzmán ¿le va a afectar su candidatura presidencial?

Sí. Hubo un mejor titular: ‘Tramposo monse’. Y lo de tramposo no lo afecta sino lo de monse, (risas).

En la política peruana, ¿qué significa el ‘moradito’?

Lo de Julio Guzmán significa la conquista de la ‘caviarada’. Los ‘caviares’ han dejado de ser de izquierda. La izquierda ha perdido a los radicales que se han ido a UPP y a los ‘caviares’ que se han ido al Partido Morado y ya no piensan regresar.

¿Te animarías a pronosticar que el próximo presidente del Perú será de centro derecha o podemos irnos a un extremo?

No, yo creo que va a ser de centro derecha.

Muchas gracias Juan Carlos y ojalá no estemos en camino de dar un salto al vacío…

No, esta elección no ha sido ni un salto al vacío ni un extremo radical. Gracias.





De cara al 2021 define en una o dos palabras a los siguientes candidatos:

Daniel Urresti…

Potencialidad.

Salvador del Solar…

El nuevo representante del ‘caviarismo’ en el Perú.

Antauro Humala…

Felizmente no puede postular.

César Acuña…

Lo veo en la segunda vuelta.

Keiko Fujimori…

Descartada.

George Forsyth…

Si Del Solar no se presenta tiene posibilidades.

Verónika Mendoza…

No le veo ninguna posibilidad.

Alfredo Barnechea…

Menos. Alfredo Barnechea me dicen que votó por el FREPAP porque prometía reducir la jornada laboral (sonríe)