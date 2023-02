El Perú sigue convulsionado. Los violentistas siguen creando caos y destrucción en el país. El gobierno anuncia unas obras en beneficio del pueblo en el corto plazo. La crisis afecta el crecimiento económico. Por tal motivo, Trome, conversó con el periodista Juan Carlos Tafur, director el exitoso portal sudaca.pe.

Te va a interesar: Siete policías fueron asesinados en embocada

Juan Carlos, en julio del año pasado dijiste que Pedro Castillo iba a terminar preso ¿Por qué estabas tan seguro?

Por la cantidad de tropelías que venía cometiendo en su gestión gubernativa, claro, yo imaginaba que iba a estar preso en el 2026. No se me ocurrió jamás que iba a cometer el suicidio político del 7 de diciembre y adelantarse a mi pronóstico.

Juan Carlos Tafur conversó con Trome y analizó el gobierno de Dina Boluarte.

Golpista

Algunos presidentes de la región y organismos internacionales están pidiendo que lo liberen porque su detención es injusta ¿Qué opinas?

Que revelan una ignorancia supina la clase política y buena parte de la prensa internacional respecto de lo que pasó en Perú. Pedro Castillo fue un golpista y se merece la prisión que está teniendo.

Desde hace más de dos meses vivimos una asonada violentista ¿A qué se debe?

Hay varios factores, creo que hay un sector castillista dolido por la salida de su líder, hay influencia de Sendero, minúscula; pero la hay y hay que reconocerlo, la minería ilegal está financiando esto porque la anarquía es su reino natural y disfruta y goza y usufructúa de esa situación. Hay una rebelión quechua y aimara por el malestar respecto del centralismo. Hay múltiples factores que aplican esto.

La pregunta del millón

¿Crees que esta situación de violencia va a continuar?

Es la pregunta del millón. Hasta ahora no se ve que vaya disminuyendo en el sur y eso es peligroso. Si no disminuye yo creo que Dina Boluarte se va a ver en la tesitura de tener que renunciar.

¿Compartes la teoría de que el propio Castillo sembró este escenario al colocar a elementos vinculados a Sendero Luminoso en diversas regiones del país?

Sin duda. Yo creo que esto Castillo lo venía preparando para hacerlo estallar en algún momento de su gobierno, para presionar desde las calles violentamente a favor de una Asamblea Constituyente.

"La derecha bruta y achorada cree que la solución es meter bala y no es así'’ (Jesús Saucedo | GEC)

¿Cómo ves a Dina en el poder? ¿Crees que logrará sostenerse?

Yo la veo dubitativa, confundida, a veces precaria. Ese anuncio de una reforma constitucional para el siguiente Congreso, por ejemplo, carecía de sentido, parecía un salvavidas lanzado a la izquierda que no tenía ningún sentido, pero la veo firme en su decisión de no renunciar, lo que sí me parece positivo. Yo creo que lo último que debería hacer ella es renunciar. Es lo peor que le podría pasar al país. Entraríamos en una situación de caos y de colapso político si eso ocurre.

Controlar el sur

¿Qué debería de hacer para tener gobernabilidad?

Lo primero, tiene que controlar el sur alto andino y eso pasa por labor de inteligencia policial, represión sensata y diálogo con los sectores que más temprano que tarde van a tener que sentarse a dialogar. Esta situación es insostenible en el largo plazo.

¿Por qué crees que es tan alta su desaprobación en las encuestas?

Creo que viene de un gobierno que ya tenía alta desaprobación, ella es parte de ese gobierno. Cometió un error inicial grave cuando dijo que se quedaba hasta el 2026, no entendió que el suyo es un régimen transitorio y precario, y lo otro es que la protesta la ha desbordado. Su reacción ha sido desmedida en términos policiales y eso ha generado un malestar ciudadano mayúsculo.

La izquierda radical grita ‘Renuncia Dina asesina’ y ‘Cierren el Congreso’. ¿Qué es lo que buscan?

La izquierda radical busca el caos para propender a una Asamblea Constituyente absolutamente antidemocrática, autoritaria e ilegal.

Populismo y estatismo

¿Explícale de manera rápida a la gente qué significaría una Asamblea Constituyente en el Perú?

El caos legal en el Perú, el triunfo de la anarquía, de la arbitrariedad, del populismo y el estatismo que tanto daño nos hicieron en los ochenta. Supondría el regreso a los ochenta.

¿Quién es responsable de que hayan 60 muertos en el país en estos dos meses de gobierno?

Hay múltiples responsables, de hecho los iniciadores de la propuesta violenta son los que generaron esta situación, creo que el gobierno se equivocó en el grado de represión, yo creo que no hacía falta. A mí me sorprende que no hayan más detenidos. Deberían haber mil detenidos, procesados y presos, pero están detenidos y ya los liberaron, les han dado prisión suspendida. Bloquear carreteras es un delito, apedrear a un policía es un delito, incendiar locales públicos, más aún, y sin embargo no los detienen y no los apresan.

Para ti, ¿intentar tomar tomar aeropuertos con artefactos explosivos es terrorismo?

Yo creo que sí.

Organismos de Derechos Humanos consideran que ha habido matanzas extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, ¿qué opinas?

Creo que ha habido excesos policiales, sin duda. Creo que ahí sí Dina Boluarte se equivocó. La Policía requiere controles civiles y democráticos.

Pero, ¿cómo debería defenserse un policía o militar que es atacado violentamente con piedras y explosivos?

No, no, no, yo ahí sí no tengo dudas. Si un policía ve en riesgo su integridad está autorizado a hacer uso de su arma de fuego, sin lugar a dudas, pero en el número de muertos lamentablemente en muchos casos eso no ha ocurrido. Ha sido desborde emocional de la Policía frente a una situación de violencia que la ha desbordado.

¿Por qué dijiste que la ‘derecha con uniforme’ no es buena consejera?

Porque yo creo que para la derecha bruta y achorada, como le he llamado yo, la solución es meter bala y cree que con eso se resuelve el problema y ojalá fuese así. Ni siquiera es así. Si eso ocurre van a soliviantar más a la gente y van a endurecer la protesta social.

Para Juan Carlos Tafur, 'La ‘Toma de Lima’ y la huelga de la CGTP de hace unos días han sido un fracaso rotundo' (GEC)

La toma de Lima

La mayoría de la gente está cansada de marchas y protestas, y quiere trabajar. ¿Cómo salimos de esta crisis?

Yo creo que Dina Boluarte tiene que ser más proactiva respecto de iniciativas de gobierno en el sur alto andino que es la región levantisca, soliviantada, en el resto del Perú la protesta no se siente. La ‘Toma de Lima’ y la huelga de la CGTP de hace unos días han sido un fracaso rotundo y en esa medida tiene que abocarse al sur alto andino, eso es lo que tiene que lograr.

¿Te parece que Alberto Otárola está haciendo una buena gestión como primer ministro?

Creo que es solvente, se equivocó con el exceso de la mano dura al inicio, pero ha logrado armar un gabinete infinitamente superior a los que podía tener Castillo.

La izquierda asegura que el Perú necesita cambiar el modelo neoliberal e ir por la ruta del socialismo. ¿Qué te parece?

Demostración de que la izquierda peruana se quedó anquilosada en el tiempo. No ha progresado ni evolucionado ideológicamente como sí lo ha hecho en otros países.

Se proyectaba un crecimiento de dos puntos a dos y medio en 2023, ¿cómo ves el panorama ahora?

No, yo creo que eso ya son cifras que no se condicen con la realidad. Si la protesta social se mantiene y los bloqueos se mantienen y la Policía no resuelve el problema, el sur va a entrar en recesión. Eso ya lo anunciaron varios economistas y eso de hecho va a afectar la economía nacional.

Se habla que hay mucha desigualdad en el Perú. ¿Cuál es la ruta para salir de la pobreza?

Bueno, pero ahí hay un mito, o sea, la desigualdad se ha reducido gracias al modelo económico de la Constitución del 93. Todos los indicadores así lo demuestran. Estas cifras que se han publicitado recientemente son falsas y demagógicas, como ya se ha demostrado. El Perú no es uno de los países más desiguales del mundo. Lo que hay que hacer es mejorar el gasto público, evitar la corrupción de las autoridades locales que el propio sur alto andino elige. Sus autoridades son las más corruptas del Perú.

Elecciones

¿Para ti debe haber elecciones este año o el próximo?

Me da lo mismo que sean este año o el próximo... Yo no creo que deberían producirse elecciones adelantadas por más presión popular que haya, pero dada su condición transitoria (de Dina) y la situación de crisis, creo que deberían adelantarse las elecciones como salida a la misma.

Con todo este escenario, ¿la población puede elegir a uno más radical que Castillo, tipo Antauro?

Podría ocurrir sobre todo si la derecha y el centro se fragmentan en 15 candidaturas.

¿Tú olfato periodístico qué te dice que va a pasar en los próximos meses?

Es difícil de predecir. Yo tiendo a pensar que la protesta va a bajar, va a disminuir, que el gobierno va a lograr contenerla, que Puno va a seguir siendo una región complicada y rebelde hasta el final del mandato de Dina Boluarte y que en el proceso electoral, si no ocurre nada extraordinario, deberían ser dos candidatos de centro y de derecha que propongan el orden social como bandera.

Gracias Juan Carlos...

Gracias a ti.

LOS PRESIDENCIABLES

Te voy a soltar algunos nombres de posibles candidatos presidenciables y me das tu opinión:

Keiko Fujimori…

No debería volver a postular.

Carlos Añaños…

Es un buen candidato, pero creo que le falta biorritmo.

Salvador del Solar…

No, está descartado.

Martín Vizcarra…

Está descartado.

Jorge Nieto Montesinos…

Me parece un buen candidato, pero quien no logra formar un partido no está capacitado para formar un gobierno.

Roberto Chiabra…

Me parece un buen candidato. Tiene los pergaminos y la elocuencia suficientes. Ojalá logre inscribirse.

Hernando de Soto…

No, yo creo que ya pasó su momento.

Flor Pablo…

Yo creo que es una buena candidata para el futuro, para una situación mucho más tranquila, no como la de ahora.

Carlos Anderson…

Me parece una buena ficha. Es un tipo elocuente que se ha desenvuelto bien como parlamentario, pero también tiene un problema, no tiene partido.

Antauro Humala…

Yo creo que es un tipo complicado. Podría cosechar de la fragmentación de la derecha. Se ha desprestigiado con esta protesta y su lugar ausente en la misma, pero siempre es un candidato de peligro.

Guillermo Bermejo…

Aunque parezca mentira puede ser un buen candidato, aunque Guido Bellido me parece más probable o más potable candidato que Bermejo, pero no hay que descartarlos.

Vladimir Cerrón…

No, yo creo que está descartado.

Richard Acuña…

Yo creo que podría dar la sorpresa. Están en estos momentos armando una coalición que él está organizando.

Más información: